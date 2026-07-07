Albüm: Yapay Zeka Yönetişimi Üzerine İlk Küresel Diyalog Toplantısı Cenevre'de Başladı
Yapay Zeka Yönetişimi Üzerine İlk Küresel Diyalog toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. İki gün sürecek etkinlikte hükümet yetkilileri, teknoloji şirketleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları yapay zekanın fırsatları, riskleri, uluslararası işbirliği ve insan denetimi gibi konuları ele alıyor.
CENEVRE, 7 Temmuz (Xinhua) -- Yapay Zeka Yönetişimi Üzerine İlk Küresel Diyalog toplantısı pazartesi günü İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.
İki gün sürecek etkinlik, yapay zeka yönetişimini ele almak üzere hükümet yetkililerini, teknoloji şirketlerini, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve teknoloji uzmanlarını bir araya getirdi.
Etkinlik gündeminde yapay zekanın sunduğu fırsatlar ile riskler, teknolojik uçurumların kapatılması, uluslararası işbirliği ve yapay zeka sistemlerinde insan denetimi konularını kapsayan üst düzey paneller, tematik oturumlar ve yan etkinlikler yer alıyor.