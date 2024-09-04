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Yapay Zeka ve Medya İlişkisine Yön Vermek

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Anadolu Ajansı'nın (AA) ev sahipliğinde İstanbul Ofisi'nde düzenlenen 32. Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Konferansı'nda yapay zekanın medyada kullanımı ve olası riskleri ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) ev sahipliğinde İstanbul Ofisi'nde "Yapay Zeka ve Medya İlişkisine Yön Vermek" temasıyla düzenlenen 32. Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Konferansı'nda, yapay zekanın medyada kullanımı ve olası riskleri ele alındı.

ABNA-SE Konferansı'nda, AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran moderatörlüğündeki panelde, Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansı (FENA) Genel Müdürü Elmir Huremovic ile Hırvatistan Haber Ajansı (HINA) Genel Müdürü Branka Gabriela Vojvodic, sunum yaptı.

FENA Genel Müdürü Huremovic, sunumunda, yapay zekanın dünyanın en ünlü markası haline geldiğine işaret ederek, ilkokul öğrencilerinden inşaat işçileri ve taksi şoförlerine kadar pek çok insanın yapay zeka hakkında konuştuğuna dikkati çekti.

Haber ajansları tarafından yapay zekanın giderek daha fazla benimsendiğini dile getiren Huremovic, yapay zekanın verimliliği artırdığını, iş akışlarını kolaylaştırdığını ve kişiselleştirilmiş içerik oluşturduğunu söyledi.

Huremovic, bununla birlikte yapay zekanın gazetecinin yerini almak yerine gazetecilik çabalarını desteklemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Ancak gizlilik ihlalleri, algoritma ön yargıları, kamu güvenine etkisi başlıca endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bunlar, yapay zekanın gazetecilikte kullanımı konusunda karşılaşılan temel zorluklar." dedi.

Yapay zekanın yaptığı bir hatada kim sorumlu tutulacak?

HINA Genel Müdürü Vojvodic ise gelecekte gazetecilikte beklenebilecek değişikliklere atıf yaparak, "Bu değişikliklerin iki yönde hareket ettiği kanaatindeyim. Daha iyi, daha hızlı, daha verimli ama aynı zamanda daha yüzeysel, duygulardan ve insan analizinden yoksun." diye konuştu.

Yapay zekanın finans veya sporla ilgili haberlerde verilerin otomatik olarak yazılması başta olmak üzere pek çok avantajından bahsedilebileceğini dile getiren Vojvodic, uzun metinlerin özetlenmesi ve farklı diller arasında çevirilerde de yine yapay zekanın çok daha iyi hale geldiğini söyledi.

Vojvodic, yapay zeka kullanılarak zaman tasarrufu sağlandığına dikkati çekerek, "Peki yapay zeka kullanarak elde ettiğimiz zamanda ne yapacağız. Gerçekten akıllanıyor muyuz? Yapay zeka sayesinde daha okuryazar mı oluyoruz yoksa daha cahil mi? Bundan emin değilim." dedi.

Yapay zekanın habercilikte nesnelliği ortadan kaldırıp kaldırmayacağına yönelik tartışmalara değinen Vojvodic, "Peki kimin nesnelliği bu? Neyin objektif olduğunu kim belirliyor? Belki makine bu işte daha iyi olabilir. Çünkü insanlar her zaman objektif değildir." ifadelerini kullandı.

Vojvodic, gelecekte bir makalenin bir gazeteci tarafından mı yoksa bir yapay zeka tarafından mı yazılıp yazılmadığının anlaşılmasının zor olacağını belirterek, "(Gazeteciler) Biz bileceğiz. Siz bilemeyeceksiniz. O zaman bir sorumluluk sorunumuz var. Herhangi bir hatadan kim sorumlu olacak? Hata olursa yapay zekaya dava açılabilir mi?" şeklinde konuştu.

Yapay zekanın olağanüstü bir araç olduğunu düşündüğünü dile getiren Vojvodic, "Ancak yapay zekanın asla yapamayacağı şey nedir? Eleştirel düşünme, sosyal süreçleri derinlemesine anlama ve empati duygusu. Ben çözümün bu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konferansın sona ermesinin ardından Balkanlar, Akdeniz ve Avrupa'dan haber ajanslarının başkanları, genel müdürleri ile çalışanları, ABNA-SE'nin 2024 dönem başkanlığını yürüten AA'nın İstanbul Ofisi'ni gezdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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