Atatürk Üniversitesi'nde 'Yeni Medya Çağında Yapay Zeka' konuşuldu

Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesince "Parasosyal: Yeni Medya Çağında Yapay Zekayla İlişkiler ve Patolojik İletişim" paneli düzenlendi.

Fakültenin Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda, moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu'nun yaptığı panelde, iletişim ve yapay zeka alanlarında çalışan uzman akademisyenler, tecrübelerini paylaştı.

Panelde, akademisyenlerce, yapay zeka temelli uygulamaların kullanıcılarla kurduğu etkileşim biçimleri, dijital ortamların psikolojik etkileri ve yeni medya ortamlarının iletişim pratiklerinde yol açtığı dönüşüm konuları ele alındı.

Yapay zeka ile kurulan parasosyal ilişkilerin özellikle genç kullanıcılar arasında arttığına dikkat çekildi, bu ilişkilerin sağlıklı ve etik çerçevede yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Konuşmacılar ayrıca yapay zeka tabanlı sohbet robotları, kişisel dijital asistanlar ve sosyal medya algoritmalarının bireyler üzerindeki etkilerinin kapsamlı şekilde araştırılması gerektiğini belirtti.

Etkinlik soru cevap bölümüyle sona erdi.