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Taşköprü'de Feci Kaza: Karı Koca Hayatını Kaybetti

Taşköprü'de Feci Kaza: Karı Koca Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Cihan Ergün (62) olay yerinde, eşi Seyhan Ergün (63) ise hastanede hayatını kaybetti. Kazada tır, otomobili yaklaşık 50 metre sürükledi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücü ile yanında bulunan eşi hayatını kaybetti.

Kaza, Sinop-Kastamonu karayolu üzerinde Taşköprü ilçesine bağlı Kornopa köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Ergün idaresindeki 37 LC 890 plakalı otomobil ile Sedat K. (49) yönetimindeki 37 BK 287 plakalı SCANIA marka tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tır yaklaşık 50 metre sürükledi. Otomobilin sürücüsü Cihan Ergün (62) olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Seyhan Ergün (63) ise araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı Seyhan Ergün, Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Seyhan Ergün de hayatını kaybetti. Seyhan Ergün'ün cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Cihan Ergün'ün cenazesi araçtan çıkartılarak Taşköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda, jandarma ve trafik ekiplerince güvenlik önlemleri alandı. Ekiplerin çalışmasının ardından araçlar yoldan kaldırılırken, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde temizlik çalışması yürüttü. Çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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