'Experience AI: Yapay Zeka Temelleri Eğitim Programı'nın yıl sonu lansmanı gerçekleştirildi

BTİDER, Google DeepMind ve Raspberry Pi Foundation iş birliğiyle yürütülen 'Experience AI – Yapay Zekanın Temelleri Programı'nın 2025 yılı yıl sonu değerlendirme ve paneli 22 Aralık'ta yapıldı. Program, Türkiye genelinde yapay zeka okuryazarlığını artırmayı hedefliyor.

BİLGİ Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) ve Google DeepMind ve Raspberry Pi Foundation iş birliğiyle yürütülen 'Experience AI – Yapay Zekanın Temelleri Programı'nın 2025 yılı yıl sonu değerlendirme ve paneli gerçekleştirildi.

'Experience AI – Yapay Zekanın Temelleri Programı'nın 2025 yılı yıl sonu değerlendirme ve paneli 22 Aralık tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ana Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye genelinde yapay zeka okuryazarlığını artırmayı hedefleyen programın yıl sonu etkinliğine; BTİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Sorgun, kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri, akademisyenler, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve sektör paydaşları katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren BTİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Sorgun, BTİDER'in dijital çağın gerekliliklerini merkeze alan vizyonuna dikkat çekerek, yapay zeka okuryazarlığını yalnızca teknik bir kazanım değil, toplumsal bir sorumluluk ve geleceğe yapılan stratejik bir yatırım olarak gördüklerini vurguladı. Sorgun, BTİDER'in hedefinin; öğretmenler, öğrenciler ve aileler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde bilinçli, etik ve güvenli teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine nitelikli insan kaynağıyla katkı sunmak olduğunu ifade etti.

