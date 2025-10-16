Haberler

Yapay Zeka Destekli Robot Köpekler Geleceğin Teslimat ve Pazarlama Çözümleri Olacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
GITEX Global fuarında tanıtılan robot köpekler, yapay zeka ile donatılarak çevremizle etkileşim kurabiliyor. Riskli ortamlarda görev alabilen bu robotlar, teslimat ve pazarlama gibi alanlarda kullanılma potansiyeli taşıyor.

Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte çevreyle etkileşime girmesi ve kararlarını kendisinin vermesi beklenen robot köpekler, teslimattan pazarlamaya kadar birçok alanda kullanılabilecek.

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. 17 Ekim'e kadar sürecek fuarda birçok şirket, yapay zekadan siber güvenliğe kadar çeşitli alanlarda geliştirdiği teknolojileri tanıtıyor.

Fuarda ilgi gören teknolojilerin başında robotlar geliyor. İnsansı robotlardan robot köpeklere kadar farklı sınıftaki robotlar ziyaretçilere sunuluyor.

Çin merkezli robot üreticisi Deep Robotics'in Bölge Satış Müdürü Maksim Hao, AA muhabirine yaptığı açıklamada, riskli ortamlarda çalışanların yerini alan robotlar geliştirdiklerini belirterek, adım adım acil kurtarmadan güvenlik güçlerine kadar birçok görev için robot ürettiklerini söyledi.

Türkiye'de de müşterileri olduğuna değinen Hao, Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya dünyanın çoğu yerinde robotlarının bulunduğunu ifade etti.

Hao, robot köpeklerin insansı robotlara kıyasla sürdürülebilir ve güvenilir olduğunu aktararak, robot köpeklerin çeşitli görevleri yerine getirebildiğini söyledi.

"Robot köpekler, insanlarla ve çevreyle etkileşimlerini otomatik olarak gerçekleştirecek"

İnsansı robotların çoğunlukla sadece "merhaba" dediğini ve el sıkıştığını anlatan Hao, bu robotların insanların yaptığı bir işi tam anlamıyla yapamadıklarını vurguladı.

Hao, ürettikleri robot köpeklerin ise riskli ortamlarda insanların yerine birçok görevi yapabildiğine işaret ederek, yapay zekanın etkisiyle robot köpeklerin özelliklerinde de gelişmeler görüleceğini kaydetti.

Robot köpeklerin yakın gelecekte yapay zekanın da katkısıyla insanlarla ve çevreyle etkileşimlerini otomatik olarak gerçekleştireceğini ve görevini tamamlamak için kendi harita ve rutinini belirleyeceğini anlatan Hao, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka algoritmalarını robot köpeklerde hareket kontrolleri ve algılama için kullanıyoruz. Engelleri algılayıp otomatik olarak kaçınıp durabiliyor. Gelecekte robot köpekler çevreyle etkileşime girecek ve kendi kendine karar verecek. Robot köpeklerin kullanım alanları teslimat, pazarlama gibi alanlarla genişleyecek. Halihazırda Çin'de teslimat için kullanıldı."

Hao, dünyanın öne çıkan robot şirketleri arasında yer aldıklarını belirterek, donanım ve yazılımın tüm temel bileşenlerinin kendileri tarafından tasarlandığını söyledi.

Çok güçlü bir AR-GE ekipleri olduğunu anlatan Hao, temel bileşenleri kendilerinin üretmesinin büyük bir avantaj olduğunu dile getirdi.

