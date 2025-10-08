Yapay Zeka Destekli Radar Sistemleri Savunma Teknolojilerinde Devrim Yaratıyor

Savunma sistemlerinin en temel unsurlarından olan radarların yetenekleri yapay zeka ile artıyor.

MÜSİAD Ankara Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle 7-8 Ekim'de gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Muhammet Sami Ulukavak, panel moderatörü olarak gerçekleştirdiği konuşmada, geleneksel radar sistemlerinin yerini öğrenen, analiz eden ve saniyeler içerisinde cevap veren, karar alabilen yapay zeka destekli radar sistemleri aldığını ifade etti.

Ulukavak, "Birleşmiş Milletler'e göre savunma teknolojilerinde yapılan yatırım 2 trilyon doları aşmış durumda. Bunun 300 milyar dolardan fazlası yapay zeka tabanlı sistemlere ayrılıyor. Geçen yıl ABD Savunma Bakanlığının yayınladığı rapora göre ise yapay zeka sayesinde radar sistemlerinin hedef tanıma doğruluğu yüzde 85'lerden yüzde 98'lere çıkmış durumda. Bu da radar ve benzer algılama sistemlerinde yapay zekanın önemini gösteriyor." diye konuştu.

ASELSAN Radar Sistem Mühendisliği Direktörü Dr. Ülkü Doyuran, çok fazla verinin işlendiği ve tüm sistemlerin birbirine bağlanmasının elzem olduğu savaş ortamında, radar sistemlerinin yapay zeka tabanına geçmesinin önemini vurguladı.

Doyuran, "Karar destekli otokontrol, silah yönlendirme gibi görevleri düşününce yoğun bir verinin sağlıklı şekilde işlenmesi gerekiyor. Yapay zeka, çok fazla verinin olduğu ve operatörde yoğunluğa neden olabilecek ortamlarda bize doğru çözümler veriyor." dedi.

Yeni savaş ortamlarda ortaya çıkabilecek tahmin edilemeyen etkiler için de yapay zekanın veri işlemesinden yüksek oranda faydalanılabileceğini aktaran Doyuran, tehdit sınıflandırma, yetki sınıflandırma gibi konularda yapay zekayı kullanmanın kolay ve etkili olduğunu söyledi.

Doyuran, operasyonlar ile ilgili kritik kararların alınacağı stres altındaki durumlarda yapay zekayı çok dikkatli ve belirli bir seviyede şüphe ile yaklaşarak kullanmak gerektiğini ifade etti.

Radarın önemi artacak

RST Teknoloji Mühendislik ve AR-GE Genel Müdür Yardımcısı Dr. Okan Mert Yücedağ, elektronik harp ortamında radarın en temel unsurlardan biri haline geleceğini söyledi.

Yücedağ, radar sistemlerinde yüksek ve yoğun seviyede verinin olduğu alanlarda yapay zekanın kullanılabilmesinin yanı sıra farklı uygulama örneklerinin ortaya çıkabileceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Günümüzde elektromanyetik spektrumda çok fazla doluluk var. En önemli kısmı jammer'lar/karıştırıcı sistemler. Fakat artık değişen elektronik harp ortamında karıştırıcı sistemlerin de dönüşeceğini göreceğiz. Yakın gelecekte görebileceğimiz, radara sahte hedef algılatma durumu ortaya çıkabilir. Elektromanyetik spektrumu bastırarak radarı çalışmaz hale getirmek yerine, radarı sahte hedef olarak göstererek etki menzilini değiştirebilir veya enerjisini ve zamanını başka yerlere harcamasına neden olabilir. Bu tür tehditlere karşı gelişmiş yapay zekaların elektronik harp ortamında eğitilmesinin önemi daha çok ortaya çıkacaktır."

Meteksan Savunma Radar Sistemleri Teknik Lideri Cesur Karabacak de panel konuşmasında radar sistemlerinde her hedefin kendine özgü bir hareketi olduğunu ve yapay zeka kullanımının bu hedefleri tanıma konusunda etkili destek verebileceğini ifade etti.

Askeri alanda hedeflerin tanınması, insan ve hayvan ayrımının yapılması, hareket tespiti gibi çalışmalarda yapay zekaların eğitildiğini belirten Karabacak, sağlık alanında da hastane içinde olası kazaları tespit edebilecek yapay zekaların geliştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Karabacak, aynı zamanda bina içerisinde hareket tespit için de yapay zekaların geliştirildiğini kaydetti.