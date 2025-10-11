Yanmış cesedi bulunan Afgan madenci davasında 'iş kazası' cezaları onandı

ZONGULDAK'ta yanmış cesedi bulunan Afganistan uyruklu madenci Vezir Mohammad Nourtani'nin (50) ölümüne ilişkin davada; istinaf, yerel mahkemenin 'iş kazası' değerlendirmesini isabetli bularak, 6 sanığa 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' ve 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından verilen 1 yıl 8 ay ile 5 yıl 8 ay arasında değişen cezaları onadı.

Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, ormanda yanmış cesedi fark edip ihbarda bulundu. Benzin dökülüp yakıldığı belirlenen cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Otopside Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulundu. Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş (46), Enver Gideroğlu (34) ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın (52) tutuklandı. Ocak çalışanları Sercan K. (28), Eray D. (22) ve kömür ticareti yapan Alaattin Ç. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK MAHKEMEDE VERİLEN CEZALAR

İddianamede sanıkların 'Olay ortaya çıkarsa ocak kapanır' korkusuyla hareket ettikleri ifade edilerek 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları istendi. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, Nourtani'nin 'iş kazası'nda öldüğü kabul edilerek 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlarından ocak sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu'na 5 yıl 8 ay, Ahmet Aydın'a 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay, Sercan K. ve Eray D.'ye aynı suçtan 2 yıl, Alaattin Ç.'ye de aynı suçtan fiil sonrası davranışları dikkate alınarak takdiri indirimli 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Körnöş, Gideroğlu ve Aydın'ın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

GEREKÇELİ KARAR

Mahkeme, 77 sayfalık gerekçeli kararında; sanıklara suça elverişli kişilikleri, samimi ve muteber pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulanmadığı, Alaattin Ç. hakkında olayı öğrendikten sonra avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak, suçun aydınlatılmasına yardımcı olduğu için indirim uygulandığı belirtildi. Cesedi yaktığını itiraf eden Ahmet Aydın'ın 'Delil karartma' suçunda eylemin 'Vahşi niteliği göz önüne alındığı'nda ifadeleri ile üst sınırdan ceza verildiği kaydedildi.

KARAR İSABETLİ BULDU

Dava dosyası, Cumhuriyet savcısının, sanık ve müşteki avukatlarının itirazlarının incelenmesi için Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde istinaf edildi. İstinaf mahkemesi, tüm talepleri reddederek mahkemenin verdiği kararı isabetli bulduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Yapılan yargılamaya, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, karar yerinde gösterilip incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınarak, savunmanın inandırıcı gerekçelerle reddedilmesine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen hükümde düzeltilen husus dışında bir isabetsizlik bulunmadığından sanıklar müdafiilerinin, o yer Cumhuriyet savcısının ve katılan vekilinin sair istinaf talepleri yerinde görülmemiştir." Karara göre; 5 yılın altında ceza alan Sercan K., Eray D. ve Alaattin Ç.'nin cezaları, temyiz kanun yolu açık olmak üzere kesinleşti. Diğer yandan sanık avukatları ile Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker'in karara itiraz edeceği belirtildi.

'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI'

Avukat Kerim Bahadır Şeker, "Hem müşteki hem sanık müdafilerinin hem de Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu istinaf dilekçeleri hepsinin reddine karar verilmesi, hayatın olağan akışına, mantık fizik kurallarına aykırıdır. Çünkü bir kişi için diri diri yakılarak öldürülmüş olma ibaresi açık ve net bir şekilde Koç Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı raporunda belirtilmişken, bunun hiçbir şekilde dikkate alınmaması, gerekçelerde belirtilmemesi, sadece bununla birlikte de değil; normal şartlarda Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin vermesi gereken bir kararı, -çünkü iddianamenin 'Kasten öldürme'den açılmış olması sebebiyle Sakarya BAM'ın 2'nci Ceza Dairesi tarafından değerlendirmeye alınması-burada 'Taksirle ölüme sebebiyet verme'den direkt olarak kararın verilmesi, bizim itirazlarımız hem istinaf noktasında hem de bakacak ceza dairesi noktasında yanlış noktada ele alınmasıdır" dedi.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Avukat Şeker, "Önümüzde her ne kadar suç delillerini gizleme, yok etme ve ortadan kaldırma noktasında dosya kesinleşmiş olsa da biz, istinaf bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bakması için itirazda bulunacağız. Ayrıca geri kalan sanıklar açısından 'Kasten öldürme'nin nitelikli hali olan, hunharca, canavarca hisle bir kişiyi yakarak öldürmeden Yargıtay'da, Yargıtay olmazsa Anayasa Mahkemesi'nde, Anayasa Mahkemesi de olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde müvekkilin hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunulması için elimizden geleni yapacağız. Kamuoyuna şunu da belirtmek istiyorum. Burada 'Kimsesi yoktur' diye yakılarak öldürülen bir kimsenin, kamuoyunda kimseleri olduğu için şahsım ve müvekkillerim adına teşekkür ediyorum. Kimsesizlerin kimsesi olduğunuz için sağ olun, var olun" diye konuştu.