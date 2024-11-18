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Yankı Bağcıoğlu: TSK'dan Ayırma Cezası Talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edilen Teğmen Sayısı Beşe Çıktı

Yankı Bağcıoğlu: TSK'dan Ayırma Cezası Talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edilen Teğmen Sayısı Beşe Çıktı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganını attıktan sonra kılıç çatmalarına ilişkin başlatılan soruşturmada Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmen sayısının beşe çıktığını açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını attıktan sonra kılıç çatmalarına ilişkin başlatılan soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmen sayısının beşe çıktığını açıkladı.

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" açıklamalarını yapmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, başlatılan soruşturma kapsamında Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş'ın dışında son olarak Teğmen Batuhan Gazi Kılıç'a da "TSK'dan ayırma cezası verilmesi amacıyla" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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