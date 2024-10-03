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Yankı Bağcıoğlu'ndan Somali'ye Gemi Gönderilmesine Tepki: "Hükümet, Ulusal Güvenliğimizi Riske Atacak Bu Tür Adımlardan Kaçınmalı"

Yankı Bağcıoğlu'ndan Somali'ye Gemi Gönderilmesine Tepki:
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in Türkiye’ye olası bir saldırısından söz ederken Somali’ye gemi gönderilmesini eleştirdi. Bağcıoğlu, "Ülkemizi ve bölgemizi etkileyebilecek böyle bir kriz döneminde, askeri gemi ve birliklerimizi uzak bölgelere göndermek büyük bir stratejik hata olur. Hükümet, ulusal güvenliğimizi riske atacak bu tür adımlardan kaçınmalı” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Türkiye'ye olası bir saldırısından söz ederken Somali'ye gemi gönderilmesini eleştirdi. Bağcıoğlu, "Ülkemizi ve bölgemizi etkileyebilecek böyle bir kriz döneminde, askeri gemi ve birliklerimizi uzak bölgelere göndermek büyük bir stratejik hata olur. Hükümet, ulusal güvenliğimizi riske atacak bu tür adımlardan kaçınmalı" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Somali'ye gitmesi ile ilgili açıklamasını eleştirerek şunları kaydetti:

"İktidarı, ulusal güvenliğimiz açısından daha akılcı ve dikkatli adımlar atmaya davet ediyorum. Somali'ye gönderilecek sismik araştırma gemisine refakat edecek firkateyn/korvetlerin, şu anki kritik dönemde bölgemizde kalması gerektiğini defalarca söyledik. Bölgemizde güvenlik tehditleri bu kadar barizken, donanmamızın muharip unsurlarının bir bölümünü bölgemiz dışına göndermek stratejik bir hatadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis açılışında İsrail'in Türkiye'ye olası bir saldırısından bahsederken, aynı anda Yunanistan güvenlik botları karasularımızda ihlaller yapıyor. Böyle bir dönemde Somali'ye gemi göndermek, ulusal güvenliğimizi zayıflatmak anlamına gelir. Bu adım, bölgedeki üstünlüğümüzü tehlikeye atar ve krizi derinleştirir.

"Bölge dışı faaliyetler için daha uygun bir zamanı beklemek zorundayız"

Şu an ülkemizin içinde bulunduğu kriz ve tehdit seviyesi göz önüne alındığında, her bir muharip geminin ana vatan ve mavi vatan savunması için önemi tartışılmaz. Ülkemizi ve bölgemizi etkileyebilecek böyle bir kriz döneminde, askeri gemi ve birliklerimizi uzak bölgelere göndermek büyük bir stratejik hata olur. Bölge dışı faaliyetler için daha uygun bir zamanı beklemek zorundayız.

Bölgemizde sükunet ve istikrar sağlanmadan, deniz aşırı maceralara girişmenin bir acelesi yoktur. Hükümet, ulusal güvenliğimizi riske atacak bu tür adımlardan kaçınmalı, kaynaklarımız dikkatli ve stratejik şekilde kullanmalıdır. İsrail'in tehdit ihtimali ve Yunanistan'ın karasularımızdaki ihlalleri ortadayken, bu kaynakları yerinde kullanmak hayati önem taşımaktadır. Somali'de yürütülen faaliyetler ertelenebilir; ancak ana vatanın savunmasında hiçbir zaafa yer verilmemelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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