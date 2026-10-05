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Yankı Bağcıoğlu Mekke Anlaşması'nda TBMM bilgilendirmesinde geç kalındı dedi

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Yankı Bağcıoğlu Mekke Anlaşması'nda TBMM bilgilendirmesinde geç kalındı dedi
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YENİ Parti Milli Savunma Koordinatörü ve emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu, 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması konusunda TBMM'nin bilgilendirilmesinde geç kalındığını belirtti.

(ANKARA) - Emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Mekke Anlaşması konusunda TBMM'nin bilgilendirilmesinde geç kalındığını belirterek, "Anlaşma doğrudan bölgesel bir güvenlik krizinde işletiliyor. Buna rağmen Türkiye'ye getirebileceği askeri ve siyasi yükümlülükler TBMM'de kapsamlı biçimde ele alınmış değil. Mekke Ortak Savunma Anlaşması da Anayasa'nın 90'ıncı maddesi çerçevesinde TBMM'nin onayına sunulmalıdır" dedi.

YENİ Parti Milli Savunma Koordinatörü ve emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından, "Mekke Anlaşması" başlıklı bir açıklama yaptı.

Bağcıoğlu, 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında geçen sürede kurumsallaşma kararları alındığını, ancak TBMM'nin bilgilendirilmesi konusunda çok geç kalındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Genel Sekreter atandı, muhtemel Genel Sekreterya/çekirdek karargah yapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı, askeri ve siyasi toplantılar yapıldı. Anlaşma doğrudan bölgesel bir güvenlik krizinde işletiliyor.

Buna rağmen Türkiye'ye getirebileceği askeri ve siyasi yükümlülükler TBMM'de kapsamlı biçimde ele alınmış değil. Riyad toplantısının ardından TBMM gecikmeksizin ayrıntılı olarak bilgilendirilmeli, Mekke Ortak Savunma Anlaşması da Anayasa'nın 90'ıncı maddesi çerçevesinde TBMM'nin onayına sunulmalıdır."

Kaynak: ANKA
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