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Yankı Bağcıoğlu: "İki Teğmen Daha TSK'dan Ayırma Cezası Talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi"

Yankı Bağcıoğlu:
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun dışında, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a da ''TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun dışında, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş'a da " Tsk'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" açıklamalarını yapmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun dışında Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş'a da "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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