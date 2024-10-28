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Yankı Bağcıoğlu, Gazilerin Yaşadığı Protez ve Ortez Sorununa Dikkat Çekti

Yankı Bağcıoğlu, Gazilerin Yaşadığı Protez ve Ortez Sorununa Dikkat Çekti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, gazilerin temel ihtiyacı olan daha önce gündeme getirdiği protez ve ortez sorununun halen çözüme kavuşmadığına dikkat çekerek, “Protez ve ortez raporlarının yalnızca Ankara’da verilebilmesi ve protez üretiminin sadece bu merkezde yapılabilmesi, illerden Ankara’ya gelmek zorunda kalan gazilerimizi büyük bir zorlukla karşı karşıya bırakmaktadır” dedi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, gazilerin temel ihtiyacı olan daha önce gündeme getirdiği protez ve ortez sorununun halen çözüme kavuşmadığına dikkat çekerek, "Protez ve ortez raporlarının yalnızca Ankara'da verilebilmesi ve protez üretiminin sadece bu merkezde yapılabilmesi, illerden Ankara'ya gelmek zorunda kalan gazilerimizi büyük bir zorlukla karşı karşıya bırakmaktadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, gazilerin yaşadığı protez sorunuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu, Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni tıbbi cihazların alınarak hizmete sunulmasından memnuniyet duyduğunu belirtirken, daha önce gündeme getirdikleri protez ve ortez sorununun halen çözüme kavuşmadığına işaret etti.

Bağcıoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

"Gazilerimizin en temel ihtiyacı olan protez ve ortez raporlarının yalnızca Ankara'da verilebilmesi ve protez üretiminin sadece bu merkezde yapılabilmesi, illerden Ankara'ya gelmek zorunda kalan gazilerimizi büyük bir zorlukla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu süreç; gazilerimizin hem maddi hem de psikolojik anlamda yıpranmalarına neden olmaktadır. Özellikle, engelli statüsündeki ve post travmatik stres bozukluğu tedavisi gören gazilerimiz için bu süreç daha da ağır bir yük oluşturmaktadır.

12 Ağustos 2024 tarihinde konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'na sunduğumuz soru önergesi henüz yanıtlanmadı. Bu sorunları çözme amacıyla siyasetin dışında bir tutum sergiliyoruz. Gazilerimizin mağduriyetini gidermek adına diğer siyasi partiler tarafından sunulacak her türlü kanun teklifine destek vermeye hazırız."

"18 kanun teklifinin komisyonda bekliyor"

Ayrıca, ağustos ayında şehit aileleri ve gazilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin hazırladıkları ve tüm partilerden destek bekledikleri 18 kanun teklifinin komisyonda bekletildiğine dikkati çeken Bağcıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yetkililerini protez konusunu çözmek adına duyarlı olmaya çağırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Yankı Bağcıoğlu Politika Güncel Ankara

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