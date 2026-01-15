Haberler

Yankı Bağcıoğlu: "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nu Şiddetle Kınıyorum"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Vatan borcunu ödemek için gözünü kırpmadan askerlik görevine giden kınalı kuzuları; belki bir çay içebilmek, belki de sevdiklerini aramak için çıktıkları çarşı izninde, PKK terör örgütünün alçak pususunda kaybettik. Her il ve ilçede teşkilatı bulunan; asli görevi şehit aileleri ve gazilerin sorunlarıyla ilgilenmek olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı, 17 ay önce TBMM’ye sunulan, şehit aileleri ve gazilerin özlük ve sosyal haklarına ilişkin 18 ayrı kanun teklifine bugüne kadar işlem yapmayan TBMM Milli Savunma Komisyonu’nu şiddetle kınıyorum" dedi.

Kayseri'de 2016 yılında gerçekleşen terör saldırısında gazi olan Ferdi Çatal, yaşamına son verdi. CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Bağcıoğlu şunları kaydetti:

"Mekanı cennet olsun. Vatan borcunu ödemek için gözünü kırpmadan askerlik görevine giden kınalı kuzuları; belki bir çay içebilmek, belki de sevdiklerini aramak için çıktıkları çarşı izninde, PKK terör örgütünün alçak pususunda kaybettik. Her il ve ilçede teşkilatı bulunan; asli görevi şehit aileleri ve gazilerin sorunlarıyla ilgilenmek olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı, 17 ay önce TBMM'ye sunulan, şehit aileleri ve gazilerin özlük ve sosyal haklarına ilişkin 18 ayrı kanun teklifine bugüne kadar işlem yapmayan TBMM Milli Savunma Komisyonu'nu şiddetle kınıyorum. Bu vatan için nihai fedakarlığı yapan kahramanlara sahip çıkamadık. Unutulmamalıdır ki; sahip çıkılamayan her şehit yakını ve gazi peşimizi bırakmayacak çok ağır vebaldir!"

Kaynak: ANKA / Güncel
