(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu, özel otoyol ve köprülerdeki ihlalli geçişlere uygulanan cezalar nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetler ile Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve HGS'ye yönelik şikayetlerdeki artışı TBMM gündemine taşıdı. Yanıkömeroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle iki ayrı yazılı soru önergesi verdi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu, özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerdeki ihlalli geçişlere uygulanan cezai yaptırımlar, tahsilat süreçleri ve HGS sisteminde yaşandığı belirtilen sorunlara ilişkin iki ayrı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Yanıkömeroğlu, ilk soru önergesinde özel otoyol ve köprülerdeki ödemesiz geçişlere uygulanan cezaların ve icra süreçlerinin vatandaşları mağdur ettiğini belirtti.

Tarafına iletilen bir şikayeti örnek gösteren Yanıkömeroğlu, bin 469 TL tutarındaki bir geçiş ücretinin ilk 15 gün içinde cezasız olarak ödenebildiğini, 15-45 gün arasında iki katına çıkarak 2 bin 938 TL'ye, 45'inci günün sonunda ise beş katına çıkarak 7 bin 345 TL'ye ulaştığını aktardı.

Yanıkömeroğlu, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu aşamada kesinleşen ana borca vekalet ücreti, icra harçları, dosya ve haciz masrafları da eklendiğinde borç tutarı kısa süre içerisinde ilk asıl alacağın 11-12 katı seviyesine kadar yükselmektedir."

İcra süreçlerine ilişkin şikayetlere de dikkat çeken Yanıkömeroğlu, borcun bir hafta gibi kısa bir sürede ödenmemesi durumunda araçlara, banka hesaplarına, maaşlara ve diğer alacaklara haciz konulduğunun bildirildiğini ifade etti.

Alacaklı tarafça görevlendirilen hukuk bürolarının borçluların eş, anne, baba ve kardeşlerine ulaşarak psikolojik baskı oluşturduğu yönünde şikayetler bulunduğunu belirten Yanıkömeroğlu, bu uygulamaların denetlenip denetlenmediğini sordu.

İHLALLİ GEÇİŞLER NEDENİYLE KAÇ İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI?

Yanıkömeroğlu, ilk soru önergesinde Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Son beş yılda, özel şirketler tarafından işletilen otoyollarda kaç adet ihlalli geçiş gerçekleşmiştir? Bu ihlalli geçişler sebebiyle vatandaşlara uygulanan toplam geçiş ücreti ve ceza tutarı ne kadardır? Bu tutarların yıllara ve işletmeci şirketlere göre dağılımı nasıldır? Son beş yılda, özel otoyol işletmecileri tarafından ihlalli geçişler nedeniyle kaç adet icra takibi başlatılmıştır? Bu takiplerin toplam parasal tutarı ne kadardır? Vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla; özel otoyollardaki ihlalli geçişler nedeniyle ortaya çıkan borcun, geçiş ücretinin katlı cezası, avukatlık ücreti, harç ve diğer icra masraflarıyla birlikte makul olmayan ölçüde artmasını engelleyecek yeni bir düzenleme yapılması gündeminizde midir?

İcra takibinin başlatılmasından önce vatandaşın ihlalli geçişten ve oluşan borçtan etkin biçimde ve zamanında haberdar edilmesini güvence altına alan zorunlu bir bildirim mekanizması bulunmakta mıdır? Varsa bu bildirim hangi kanallardan ve kaç kez yapılmaktadır? İhlalli geçiş alacaklarının tahsilini takip eden hukuk bürolarının, borçlunun kendisi dışındaki üçüncü kişileri (eş, anne, baba, kardeş vb.) arayarak borç bildiriminde bulunması ve baskı oluşturması Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuata aykırı değil midir? Bu tür hukuka aykırı uygulamalara karşı Bakanlığınızca yürütülen bir denetim veya cezai işlem var mıdır?"

KGM VE HGS ŞİKAYETLERİNDEKİ ARTIŞI SORDU

Yanıkömeroğlu, ikinci soru önergesinde ise çözüm platformu 'Şikayetvar' verilerine göre KGM'ye yönelik şikayetlerin Ekim 2026'da yüzde 311 arttığı ve yılın en yüksek aylık seviyesine ulaştığı yönündeki verileri gündeme getirdi.

Şikayetlerde HGS borçlarının görüntülenememesi, ödeme işlemlerinin tamamlanamaması, toplu ödeme yapılamaması ve sistem kaynaklı sorunlara rağmen ceza uygulanmasının öne çıktığını belirten Yanıkömeroğlu, yeterli HGS bakiyesi bulunmasına rağmen geçiş ücretlerinin tahsil edilmediği, ödenen borçların sistemden düşmediği ve vatandaşların ceza ile icra işlemleriyle karşılaştığı iddialarını aktardı.

Yanıkömeroğlu, önergesinde ayrıca gişelerde banka onayı beklenirken sesli ve görüntülü ihlalli geçiş uyarısı verildiği, ücretin birkaç saniye sonra tahsil edilmesine rağmen bu uyarı nedeniyle bazı sürücülerin yeniden ödeme yaptığı yönündeki şikayetlere dikkati çekti.

"SİSTEM HATALARI NEDENİYLE UYGULANAN CEZALAR İPTAL EDİLECEK Mİ?"

Yanıkömeroğlu, ikinci soru önergesinde Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Karayolları Genel Müdürlüğüne ve HGS'ye yönelik şikayetlerdeki artışın nedenleri nelerdir? Bu şikayetlerin giderilmesi için hangi önlemler alınmaktadır? YİD modeliyle işletilen otoyol ve köprülere yönelik Ekim 2026'da kaç şikayet alınmıştır? Eylül 2026'ya göre şikayetlerdeki değişim oranları her bir proje için nedir? HGS borçlarının görüntülenmesini ve ödenmesini engelleyen teknik sorunlar giderilmiş midir? Toplu ödeme seçeneği yeniden kullanıma sunulacak mıdır? Yeterli bakiyeye rağmen tahsil edilmeyen veya ödendiği halde borç görünen geçişler için hangi düzeltmeler yapılmaktadır? Sistem hataları nedeniyle uygulanan cezaların iptali, tahsil edilen tutarların iadesi ve başlatılan icra takiplerinin durdurulması için bir çalışma yapılmakta mıdır? Banka onayı tamamlanmadan gişelerde ihlalli geçiş uyarısı verildiği iddiası doğru mudur? Yanıltıcı uyarıları ve bunlardan kaynaklanan mükerrer ödemeleri önlemek için hangi düzenlemeler yapılacaktır? Mükerrer ödemelerin vatandaşın başvurusuna gerek kalmadan tespit ve iade edilmesi sağlanacak mıdır? YİD işletmecilerinin bu konudaki uygulamaları nasıl denetlenmektedir?"

Kaynak: ANKA