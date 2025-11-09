Haberler

Yangınlar Sonrası Denetim ve Tedbir Çağrısı

Yangınlar Sonrası Denetim ve Tedbir Çağrısı
Güncelleme:
Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey, Kartalkaya ve Kocaeli'deki yangınlardan ders çıkarılması gerektiğini belirterek, işletmelerdeki eksiklerin giderilmesi ve denetimlerin artırılması için çağrıda bulundu.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey, Kartalkaya ve Kocaeli'de çıkan yangınlardan ders çıkarılması gerektiğini belirterek işletmelerdeki eksiklerin bir an önce tamamlanması çağrısında bulundu.

Güzelbey, yazılı açıklamasında Kartalkaya'daki otel yangınından sonra Kocaeli'de yaşanan olayın denetim ve tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Kocaeli'ndeki işletmede çıkan yangın öncesinde işletmeyle ilgili şikayetlerin bulunduğunu ancak dikkate alınmadığını, gerekli denetimlerin zamanında yapılmadığını ve yangına karşı önlemlerin yetersiz olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Güzelbey, şöyle konuştu:

"Bu durum, denetim süreçlerinin sadece kağıt üzerinde değil sahada ve sürekli olarak yürütülmesinin, işletmenin ölçeği küçük ya da büyük fark etmeksizin kontrollerin ne kadar yaşamsal olduğunu bir kez daha göstermiştir. İmalat, lokanta, kafe, otel gibi farklı sektörlerde benzer eksiklikler nedeniyle yaşanan can kayıpları artık tesadüf değil, sistemli bir denetim eksikliğinin sonucu haline gelmiştir."

Güzelbey, Gaziantep'te toplu kullanım alanlarına sahip sektörlerde denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini de kaydetti.



