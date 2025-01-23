Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Narin cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı! 'Katil kim?' sorusu yine yanıtsız kaldı

Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat

Yangın Faciasında Hayatını Kaybeden Otel Çalışanı Defnedildi

Yangın Faciasında Hayatını Kaybeden Otel Çalışanı Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybeden 25 yaşındaki otel çalışanı Şevval Şahin, memleketi Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ailesi ve birçok yetkili katıldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 12'nci kattan atlayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden otel çalışanı 25 yaşındaki Şevval Şahin, memleketi Bartın'da toprağa verildi.

AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Şahin'in cenazesi, Demirciler Mahallesi Aydınlık Sokak'taki evinin önüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, helallik alındı.

Baba Erdal, anne Bilhan ve kız kardeş Çisel Şahin ile yakınları tören sırasında gözyaşı döktü. Baba Erdal Şahin'in güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Şahin'in cenazesi, öğle vakti Şadırvan Camisi'nde kılınan namazın ardından Halatçıyaması Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 1,5 ay önce Grand Kartal Otel'de garson olarak çalışmaya başlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin'in, yangın sırasında babasını görüntülü aradığı ve uzun süren mücadelesinin ardından kurtulmak için bulunduğu 12. kattan atladığı öğrenildi.

"Son ana kadar umudumuz vardı"

Şahin'in kuzeni Murat Bakır, gazetecilere, ellerinden bir şey gelmediği için çok üzüntülü olduklarını dile getirdi.

Son ana kadar umutla beklediklerini söyleyen Bakır, "Yangında ihmaller olduğunu görüyoruz. İnşallah sorumlu olanlar cezasını alır. En azından babasının annesinin ailesinin içi rahatlamış olur. Son ana kadar umudumuz vardı, direnç gösterir diye bekliyorduk genç olduğu için ama maalesef. Babasıyla son ana kadar irtibat halindeymiş. Yarım saatlik bir görüşmeden sonra telefonda sesi kesilmiş." diye konuştu.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
img

Beşiktaş Belediyesi'nde başkan vekili seçildi
img

Meşhur bankadan çok konuşulacak altın tahmini
img

Bakanlık 527 personel alıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
DEM Parti heyetinden ikinci İmralı ziyareti sonrası açıklama

DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Grand Kartal Otel'de bir yıl önce kalan misafir yangın riskine dikkat çekmiş

Otel müdürüyle misafir arasında bir yıl önce geçen diyalog
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.