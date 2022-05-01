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YANGIN ÇIKAN EV ÇÖKTÜ; ANNE VE OĞLU KAYIP

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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YANGIN ÇIKAN EV ÇÖKTÜ; ANNE VE OĞLU KAYIP

KONYA'nın Bozkır ilçesinde kerpiç evde çıkan yangında göçük oluştu.

KONYA'nın Bozkır ilçesinde kerpiç evde çıkan yangında göçük oluştu. Ekipler evin içinde olduğu üzerinde durulan zihinsel engelli Mehmet Ali Sırım (44) ile oğlunu kurtarmak için içeri girdiği öne sürülen annesi Havva Yar Sırım'ın (75) bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bozkır ilçesi Dere Mahallesinde saat 18.00 sıralarında Havva Yar Sırrım ve oğlu Mehmet Ali Sırım'ın yaşadığı evde yangın çıktı. Hızla yükselen alevler evi tamamen sardı. Ardından evin tavanı göçtü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler ev içinde olduğu üzerinde durulan zihinsel engelli Mehmet Ali Sırım ile bahçede iken yangın nedeniyle zihinsel engelli oğlu Mehmet Ali Sırım'ı kurtarmak için içeri girdiği öne sürülen annesi Havva Yar Sırım'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının ise Havva Yar Sırım'ın evin bahçesinde odun ateşinde ekmek yaparken çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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