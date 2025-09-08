Yangın Bölgesinde İnceleme: Milletvekili Düşünmez’den Eleştiriler

MİLLETVEKİLİ VE KAYMAKAM YANGIN BÖLGESİNDE

Dem Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, beraberindeki partililerle bölgede incelemelerde bulundu. Bölgede bulunan Şemdinli Kaymakam Yunus Emre Akpınar'ın verdiği bilgiler sonrası açıklama yapan Düşünmez, "Yangına müdahalede itfaiyenin geç geldiği tarafımıza iletildi. Helikopterler de sabah saatleri itibariyle bölgeye geldi. Maalesef bu tür durumlarda bizim etkin bir yangın söndürme ekibimizin olmaması, özellikle Hakkari'de yangınlar AFAD ve vatandaşların kendi imkanları ile müdahale etmesi, felaketin boyutunu daha arttırmaktadır. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Yangınla etkin mücadele etmek demek, yaşamın her alanını savunmak demektir. Biz doğamızı ve bütün yaşam hakkını savunan bir pozisyonda yer alıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ancak yangın henüz tam olarak kontrol altına alınmadı" dedi.