Haberler

Yalova İdare Mahkemesi Başkanı Kaba, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yalova İdare Mahkemesi Başkanı Kaba, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova İdare Mahkemesi Başkanı Osman Kaba, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi. Kaba, oylamada en dikkat çekici kareleri seçti ve Anadolu Ajansı'nın bu yılki yarışmasının zorluğuna değindi.

Yalova İdare Mahkemesi Başkanı Osman Kaba, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaba, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Kaba, "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini tercih etti.

Kaba, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerine oy verdi.

Osman Kaba, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının geleneksel hale gelen "Yılın Kareleri" oylamasında çok zorlandığını belirterek, "Fotoğrafları inceledik. Gerçekten çok muazzam görüntüler yakalanmış. Seçimlerimizi yaptık. Sonucu hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı

Elden ele dolaşan gizemli fotoğraf! Milyonlar aynı soruyu soruyor
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı

Milyonların yapmak istediğini yaptı
Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor

Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı

Elden ele dolaşan gizemli fotoğraf! Milyonlar aynı soruyu soruyor
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı

Yok artık Duran! Koca ülkeyi karıştırdı