Yalova İdare Mahkemesi Başkanı Kaba, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Yalova İdare Mahkemesi Başkanı Osman Kaba, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaba, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Kaba, "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini tercih etti.

Kaba, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerine oy verdi.

Osman Kaba, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının geleneksel hale gelen "Yılın Kareleri" oylamasında çok zorlandığını belirterek, "Fotoğrafları inceledik. Gerçekten çok muazzam görüntüler yakalanmış. Seçimlerimizi yaptık. Sonucu hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.