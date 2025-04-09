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Yalova'da Kaybolan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

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Yalova'nın Altınova ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 71 yaşındaki C.Ö. evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 71 yaşındaki C.Ö'den uzun süre haber alamayan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Eve giren ekipler, C.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

C.Ö'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Güven Kaya - Güncel
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