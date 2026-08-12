Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü: Pilot kurtuldu
Eskişehir'den kalkan F-16 savaş uçağı, saat 15.00 sıralarında Yalova'daki 18'inci Hava Ana Üst Komutanlığı dış yerleşkesine düştü. Pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlayıp kurtuldu. Bölgeden dumanlar yükselirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini ve pilotun sağ olduğunu, kaza kırım nedeninin detaylı inceleme sonrası belirleneceğini açıkladı.
YALOVA'da F16 uçağı, eğitim sırasında kaza kırıma uğradı. Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atlayıp kurtulduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Eskişehir'den eğitim amacıyla havalanan F16 uçağı, saat 15.00 sıralarında, 18'inci Hava Ana Üst Komutanlığı dış yerleşkesine düştü. Pilotun fırlatma koltuğunu çalıştırarak paraşütle uçaktan uzaklaştığı öğrenildi. Bölgeden yoğun duman yükselirken, ihbarla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir" denildi.