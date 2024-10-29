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Yalova'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Yalova'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı dönümü Yalova'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Vali Hülya Kaya'nın katılımıyla başlayan etkinliklerde konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve halk gösterileri gerçekleştirildi. Tören, merasim geçişiyle sona erdi.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılı dönümü ve Cumhuriyet Bayramı Yalova'da coşkuyla kutlandı.

Yalova'da, Vali Hülya Kaya'nın, protokol ile valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Buradaki törene Vali Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın'ın yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Hülya Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu'nun araç üzerinde vatandaşları selamladığı törende, günün önemini belirten konuşmalar yapılıp, şiirler okundu, halk gösterileri yapıldı. Tören, merasim geçişi ile sona erdi.

VALİ KAYA, KIZ ÇOCUĞUNA ELLERİYLE SU İÇİRDİ

Kutlamaları izlemek için gelen bir ailenin çocuğu, elinde balon ile gezinirken protokole yaklaştı. Yalova Valisi Hülya Kaya, pet bardağa yönelen kız çocuğuna elleriyle su içirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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