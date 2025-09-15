Yalova'da 12 Yaşındaki Kerem'in Ölümlü Olayında Davada Gelişmeler

Yalova'nın Termal ilçesinde 7 yıl önce 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın iddiaya göre o tarihte aynı yaştaki arkadaşı F.B. tarafından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin ağır ceza mahkemesinde yeniden açılan davada, F.B'nin annesi Serpil B'nin "Kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Serpil B. katılmazken, ölen Kerem Karakaya'nın annesi Rahime, babası Halil Karakaya, kardeşleri, avukatları Şermin Tankut ve sanık avukatları hazır bulundu.

Mahkemenin dinlediği tanıklardan sanık Serpil B'nin eşi T.B, olay günü halen çalıştığı il merkezindeki pidecideyken kayınbiraderi de olan R.B'nin kendisini arayarak "Acil buraya gel" dediğini belirtti.

Hasta babasının vefat ettiğini düşünerek eve geldiğinde ambulans görmediğini, sadece jandarma ekiplerinin bulunduğunu belirten T.B, olayda kullanıldığı ileri sürülen tüfek ile ilgili ise şöyle konuştu:

"Tüfeğin ön namlusu çalışıyordu. Ancak arkadaki tutukluluk yapıyordu. 1-2 sefer zorlayınca atıyordu. Olaya ilişkin olarak ise eşim sanık Serpil'in bana anlattığı kadarıyla maktul Kerem ve tanık Fatih tüfeği görmüşler. Birbirlerine ben tüfek atmayı biliyorum demişler. O sırada olay gerçekleşmiş. Aradan 5-10 gün geçtikten sonra ben bu olayın gerçekleşmesine ilişkin detayları eşim sanık Serpil'den öğrendim. Fatih olayı ona anlatmış."

Tüfeğin ateşlendikten sonra namlu açılarak içindeki kartuşun alınması gerektiğini ve oğlu Fatih'in tüfeğin namlusunu açabileceğini düşünmediğine dikkati çeken T.B, "Dize vurarak ancak tüfeğin namluya mermi konulan kısmını açabiliyorduk. Elle daha zor oluyordu. Tüfek evde salonda çekyatın altında duruyordu." dedi.

-"Eğer 2 silah sesiyse cinayet, 1 ise kaza"

Aile avukatı Şermin Tankut'un tanık T.B'ye kayınbiraderi R.B'nin kendisini aradığına yönelik ifadelerinin bulunduğunu hatırlatarak, HTS kayıtlarında ise R.B'nin değil eşi Serpil B'nin kendisini aradığının yer aldığını belirtmesi üzerine tanık, kayınbiraderinin kendisini aradığı ısrarını sürdürdü.

Ardından sözlerine devam eden Tankut, "Eğer 2 silah sesiyle cinayet, 1 ise kaza. Silah sesini bire indirmeye çalışmaktadırlar. Tanık Turan da silahın çalıştığını beyan etmiştir. Adli Tıp ve kendi aldırdığımız raporlar mevcuttur. Bu raporlarda Kerem Karakaya'yı öldüren kurşun şenovi tipi olduğu geçmiştir. Taleplerimizi ayrı ayrı belirttik. O taleplerimizin değerlendirilmesini talep ediyoruz. Sanığı yüz yüze dinlemek istiyoruz. Beyanlar ve ifadeler çelişkilidir. Sanığın tutuklu olarak yargılanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumuna dosyaya konu tüfeğin 12 yaşındaki F.B'nin olay tarihinde tüfeği kaldırma, atışa hazırlama, kartuş boşaltma işlemlerini yapabilecek yeterliliğinin bulunup bulunmayacağı hususunda düzenlenecek raporun beklenmesine, tanık R.B'nin SEGBIS huzurunda hazır edilmesi için gerekli yazışmaların yapılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, adli emanette bulunan tüfek kartuşun olaya konu tüfek ile birlikte Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilerek kartuşun tüfekten ateşlenmeye uygun bir kartuş olup olmadığı, eğer tüfekten ateşlenmeye uygunsa olayda tüfekten ateşlenip ateşlenmediği, oluşturabileceği yaranın şevrotin yarası olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, eğer ateşlendiyse ölüm sonucunu doğurabilecek nitelikte olup olmadığı hususunda uzmanlık raporu aldırılmasını da kararlaştırdı.

Sanık Serpil B'nin tutukluluk talebinin de reddine karar veren mahkeme, davayı erteledi.

-"F.B'nin babası Turan B, verdiği ifadede bizim bütün iddialarımızı doğruladı"

Duruşma sonrasında gazetecilere açıklama yapan avukat Şermin Tankut, Serpil B'nin tutuklanmasını beklediklerini, ancak bu kararın gelmediğini ifade etti.

Kriminal raporlarda tüfeğin F.B. tarafından kullanılamayacağı, kartuşu sokamayacağına dair iki raporun bulunduğuna da vurgu yapan Tankut, şunları kaydetti:

"En kötü olay Serpil B'nin hala tutuklanmaması. İyi gelişmeler de oldu. F.B'nin babası Turan B, verdiği ifadede bizim bütün iddialarımızı doğruladı. Kendi ağzıyla F.B'nin tüfeği kullanamayacağını söyledi. 2-3 yıl sonra tüfeğin bir iğnesinin kırık olduğu iddiası vardı. Turan B, tüfeğin iki namlusunun da çalıştığını söyledi. Sadece birinin daha ağır attığını söyledi. Kendi eşini ve bütün raporları yalanladı. Aynı zamanda, olay günü jandarma karakolundan çıkarken 'Benim eşim yanıma geldi. Ben dün iki tane kartuş taktım namluya, birisini sıktım diğerini bıraktım' demiş. Dolayısıyla tüfek çalışıyormuş. O da doğruluyor fakat daha sonra ifadelerini değiştirmişti. Bizim iddiamızı doğruladı, tüfeğin iğnesi daha sonra kırılmıştır. Bu önemli çünkü eğer bir el ateş edildiyse kaza olabilir ihtimali, iki el ateş edildiyse cinayettir. Dolayısıyla tüfekten bir kartuşun çıkabileceğini ifade ettiler. Bu yalanlandı şu an."

Daha önce bütün ifadelere katılan R.B'nin ağır ceza mahkemesinde dosyanın görülmeye başlamasıyla kayıplara karıştığını, önceki duruşmaya da katılmadığını ifade eden Tankut, "Eskiden taksirle öldürme suçundan dosya yürürken bütün ifadelere katılmıştı. Fakat dosya ağır cezaya geldikten sonra tanık olarak ifadesi alınacak. Ama gelmedi. Dinlenmeyen tanıklar var. Bütün tanıklar dinlenecek." dedi.

Anne Rahime ile baba Halil Karakaya da çocuklarının katili veya katillerinin bulunarak gerekli cezalara çarptırılmasını istedi.

Olay

Termal ilçesine bağlı Akköy köyünde 3 Haziran 2018'de aynı yaşta olan arkadaşı F.B'nin evine giden Kerem Karakaya (12), evin önünde başından tüfekle vurularak yaşamını yitirmiş, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle F.B. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

F.B'nin annesi Serpil B. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, tutuksuz yargılanan anne Serpil B'nin yargılandığı dava devam ederken, Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusu üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı "kasten öldürme" şüphesi üzerine Serpil B. ve olay sırasında evde bulunan kardeşi R.B. hakkında soruşturma başlatmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Serpil B'nin tespiti mümkün olmayan bir nedenden tüfekle ateş etmek suretiyle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.