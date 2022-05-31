Yalova'da 26 bin 400 makaron ele geçirildi - Haberler

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Yalova'da 26 bin 400 makaron ele geçirildi

AA - Güven Kaya - Güncel
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Yalova'da 26 bin 400 makaron ele geçirildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen operasyonda 26 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen operasyonda 26 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Yalova İl Jandarma Komutanlığı ve Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Tavşanlı beldesinde şüpheli Y.B'nin iş yerinde arama yaptı.

Aramada 26 bin 400 makaron ele geçirildi. Yakalanan Y.B, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA / Güven Kaya - Güncel

Hisarcık Altınova Sigara Yalova Güncel Haberler

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