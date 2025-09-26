Haberler

Yalova Adliyesi Önünde Cinayet: Tanık Halis Turan Vuruldu

Güncelleme:
Yalova'da bir cinayet soruşturması için adliyeye giden Halis Turan, sigara almak için çıktığında Ömer A. tarafından vurularak hayatını kaybetti. Olay, arazi anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleşti. Olay sonrası Ömer A. yakalandı.

YALOVA'da, bir cinayet soruşturması kapsamında tanık olarak ifade vermek için adliyeye giden Halis Turan (40), sigara almak için çıktığında Ömer A. (31) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırıda E.K. (77) de dizinden yaralanırken, olayın ardından kaçarken polise de ateş eden Ömer A., yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Yalova Adliyesi önünde meydana geldi. Halis Turan, Bursa'da işlenen cinayetin tanığı olarak ifade vermek için adliyeye gitti. Bunu öğrenen karşı tarafından Halis Turan, Ömer A.'yı takip etti. Bir süre adliyede bekleyen Halis Turan, sigara almak amacıyla dışarı çıktı. Bu sırada Ömer A., ruhsatsız tabancasıyla defalarca Halis Turan'a ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Halis Turan yaşamını yitirdi, E.K. ise diz kapağından yaralandı.

POLİSLERE DE ATEŞ ETTİ

Kurşunlardan bazıları, Yalova Adliyesi'nin giriş katındaki Özel Kalemin camına isabet etti. Ömer A. kaçarken kendisini yakalamak için havaya ateş açan polislere de tabancasıyla ateş etti. Ömer A., ekipler tarafından Atatürk Enstitüsü Bahçesi'nde olayda kullandığı tabancasıyla yakalanıp gözaltına alındı.

E.K. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Halis Turan'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi'ne morguna gönderildi.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI CİNAYETİ

Bursa'da yaşayan Turan ailesi ile Ömer A.'nın yakınları arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında şüphelinin akrabası olan Abdurrahman A.'nın öldürüldüğü, cinayetin de bu nedenle işlendiği belirtildi.

DURUŞMALAR ERTELENDİ

Bu arada, cinayetin ardından adliyede bulunan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayın ardından bugün adliyede yapılacak tüm duruşmalar ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
