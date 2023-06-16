"2. turda ise geçersiz oy kullandım" diyen Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandığın tutanağı ortaya çıktı

Abdüllatif Şener, katıldığı canlı yayında CHP'den istifa ettiğini ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini, 2. turda ise geçersiz oy kullandığını belirterek tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada paylaşılan sandık tutanağına göre, Şener'in oy kullandığı sandıktan geçersiz oy çıkmadı.

Konuk olduğu Halk TV ekranlarında seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdüllatif Şener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirtti. Şener açıklamasında "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim" ifadelerine yer verdi.

SANDIĞINDAN HİÇ GEÇERSİZ OY ÇIKMADI

Gündeme bomba gibi düşen bu çıkış sonrası gazeteci Barış Pehlivan, Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Şener'in oy kullandığı sandıktan geçersiz oy çıkmadığını tutanakla paylaşan Pehlivan, "Şener oyunu ailesiyle birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı. Sandık numarası ise 4090. 4090 numaralı sandıkta görevli CHP müşahidi ile görüştüm. Kendisi Şener'in ikinci turda o sandıkta oy kullandığına tanık olduğunu belirtti. Ve ikinci turdaki o sandıktaki tutanakları inceledim. Buna göre, o sandıkta toplam 321 seçmen oy kullanmış. Sandıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan'a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkmış. Asıl çarpıcı olan ise şu: Sandıktan hiç geçersiz oy çıkmamış" dedi.

İşte o seçim tutanağı;