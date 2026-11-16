Yaklaşık 170 yıllık sentetik boya Samsun'daki müzede sergileniyor

Samsun'da bir doktorun evinde yapılan yıkım sırasında duvarın içindeki gömme dolapta cam şişesiyle bulunan ve yaklaşık 170 yıllık olduğu değerlendirilen sentetik boya, Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde sergileniyor.

Kentte bir müteahhit tarafından bir binanın yıkımı sırasında bulunan içinde mor sıvı olan şişe, doktora ait evde bulunduğu için ilaç olabileceği değerlendirilerek Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'ne getirildi.

Yaklaşık 170 yıllık olduğu tahmin edilen "mauveine" adlı sentetik boya, şişesiyle müzenin koleksiyonuna dahil edildi.

Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Alp Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 yıllık eski bir vagon tamir atölyesinin restore edilmesiyle 2021 yılında ziyarete açılan müzenin, Türkiye'nin ilk cerrahi aletler ve sağlık müzesi olma özelliğini taşıdığına işaret etti.

Müzenin Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve medikal sektörünün işbirliğiyle oluşturulduğunu belirten Doğru, burada sergilenen eserlerin hem tıp tarihine ışık tuttuğunu hem de kentin sağlık sanayisindeki birikimini ziyaretçilerle buluşturduğunu dile getirdi.

Müzeye son kazandırılan eserlerden birinin tarihi bir şişe içindeki sentetik boya olduğunu anlatan Doğru, "Bu şişe Samsun'da bir doktorun evinde bulunuyor. Çok eski bir doktorun, yaklaşık 100 yıllık evi yıkılıyor. Onun duvarının içinden çıkıyor bu. Şişesinden de gördüğünüz üzere çok orijinal bir malzeme. Yaklaşık 170 yıllık elimizde böyle bir ürün var." dedi.

Şişenin müzeye kazandırılma süreci hakkında da bilgi veren Doğru, "Bu malzeme dünyadaki kimyevi ilaçların ilk ham maddesi. Bunu Samsun'da müteahhitlik yapan bir iş adamı ağabeyimiz bulunca hemen buraya getiriyor. 'Herhalde bu ilaç veya kimyevi bir madde, siz anlarsınız, bakın.' diyor. Londra'daki ilaç müzesinde var, bir de Samsun'daki sağlık müzemizde var. Araştırdık, başka bir yerde bulamadık biz şu an için" diye konuştu.

Tarihi şişenin Samsun'da sergilenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Doğru, vatandaşları müzeyi ziyaret etmeye davet etti.

"1856 yılında keşfedilmiş bir sentetik boya"

Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi Sorumlusu arkeolog Begüm Aydın da şişedeki maddenin ilaç endüstrisi ve kimya tarihi açısından önem taşıdığını söyledi.

Mauveine adlı maddenin halk arasında "Anilin moru" ve "Perkin moru" olarak da bilindiğine işaret eden Aydın, "Mauveine adı verilen bir sentetik boyadır. İlk William Henry Perkin tarafından 1856 yılında keşfedilmiştir." bilgisini paylaştı.

Sıtma tedavisinde kullanılan kininin laboratuvarda sentezlenmesine yönelik çalışmalar sırasında "mauveine"nin tesadüfen keşfedildiğini ve bu keşfin modern kimya ile ilaç endüstrisinin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildiğini anlatan Aydın, Londra'daki bir müzede de örneğinin sergilendiğini belirtti.

Aydın, içindeki boyayla şişenin Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA