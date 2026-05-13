Yağışlar nedeniyle tarımda 'sarı pas' alarmı

SİVAS Valiliği, ülke genelinde havaların yağışlı gitmesi, ardından hava sıcaklığının yükselmesi nedeniyle tarımda sarı pas ve septorya kök çürüklüğü hastalığına karşı çiftçileri uyardı.

Sivas Valiliği, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaptı. Kentte son günlerde görünen yağışlı havanın ardından hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak ekili arazilerde oluşması muhtemelen sarı pas ve septorya kök çürüklüğü hastalığına karşı çiftçiler uyarıldı.

'GEÇ KALINAN MÜDAHALE ÜRÜN KAYBIDIR'

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sinan Berk, son dönemlerde etkili olan yağışlardan dolayı sarı pas hastalığı riskinin oluştuğunu ifade etti. Berk, "İlimizde son dönemlerde etkili olan yağışların ve serin hava koşulları ile birlikte hububat alanlarında sarı pas hastalığı ve septorya kök çürüklüğü riski ciddi şekilde artmıştır. Bu hastalıklar yüksek ve sık ekim, aşırı azotlu gübreleme ve yetersiz hava sirkülasyonu olan alanlarda hızla yayılmaktadır. Unutulmamalıdır ki hastalık çıktıktan sonra değil, çıkmadan önce alınan tedbirler verimi korur. İl ve ilçe müdürlüklerimiz teknik ekip personelleri tarafından sezon boyunca arazi kontrolleri ve bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir. Üreticilerimizin gelişmeleri yakından takip etmeleri önem arz etmektedir. Unutmayalım ki geç kalınan müdahale ürün kaybı demektir. Bereketli ve kayıpsız bir sezon diliyoruz" dedi.

'İLK ANDA MÜCADELEYE BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR'

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Cihangir Bölücek ise pas hastalığına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Bölücek "Çok değerli üreticilerimiz pas hastalıkları ile ilgili mücadelede birinci yapmamız gereken kültürel önlemler dediğimiz önlemleri almamız gerekiyor. Kültürel önlemler ekim normuna uymamız, sık ekimden kaçınmamız, dengeli gübreleme azotlu gübre fazla olduğu zaman hastalık yaygınlaşır sonuncusu ile dayanıklı çeşit toleranslı çeşit kullanmamız gerekiyor ve bu tüm tedbirleri aldıktan sonra hastalık yine hava şartlarına göre yağış varsa hastalık yaygınlaşıyorsa tarlamızı gezerek hastalığı gördüğümüz ilk anda mücadeleye başlamamız gerekiyor" diye konuştu.

'YAPRAKLAR KURUYARAK BİTKİNİN GELİŞİMİ ZAYIFLAR'

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Banu Hasdemir de "Sarı pas hastalığında yapraklarda makine dikişi gibi sıralı çizgiler ve tozlanma şeklinde lekeler görünmektedir. Tarlaya girdiğinizde pantolonunuza sarı renkte bulaşma oluyorsa hastalık aktif ve yayılıyor demektir. Septorya ise yaprak üzerinde kahverengi lekeler oluşturur, zamanla yapraklar kuruyarak bitkinin gelişimi zayıflar. Kök çürüklüğünde kök ve zararları görülür. Bitkide sararma, cılız kalma ve yatmalar ortaya çıkar. Bu hastalıklarla mücadele edilmediğinde yüzde 50'ye varan verim kaybı, üründe kalite düşüşü, tohumluk ve yemlik değerinde azalma görülür. Hatta bazı durumlarda ürün yem olarak kullanıldığında acılaşmalar ortaya çıkabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı