Yağcılı Köyü'nde Geleneksel Kurban Eti Dağıtımı

Yağcılı Köyü'nde Geleneksel Kurban Eti Dağıtımı
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Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyünde, yüz yıldır süregelen bir gelenekle Kurban Bayramı'nda köy halkına ve misafirlere pişirilen kurban etleri ikram ediliyor. Muhtar Süleyman Akın, bu uygulamanın birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguluyor.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyünde, bir asırdır yaşatılan gelenekle pişirilen kurban etleri köy meydanında dağıtılıyor.

Köyde kurban kesen vatandaşların getirdiği etler, kazanlarda pişirilip köy halkına ve misafirlere ikram ediliyor.

Bu sayede her eve kurban eti girmesi sağlanırken, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu yaşatılıyor.

Yağcılı köyü muhtarı Süleyman Akın, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda et ikramı geleneğini en iyi şekilde devam ettirdiklerini söyledi.

Gelenek sayesinde bayramın manevi ruhunun daha iyi yaşandığını belirten Akın, "Yaklaşık bir asırdır devam ettirdiğimiz bir gelenek. Bu sene de halkımızın katılımıyla etlerimiz pişirildi ve güzel şekilde dağıtım yapıldı. Köylünün getirmiş olduğu etleri burada harmanlayıp pişirerek köydeki tüm vatandaşlarımıza sunuyoruz. Birlik ve beraberliğimiz açısından çok güzel uygulama." dedi.

Selami Budak ise köy meydanında kurban eti ikramının güzel bir bayram geleneği olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 100 yıldır süren bu geleneğin herkesi memnun ettiğini ifade eden Budak, "Etler pişirilip evlere götürülüyor. Çok anlamlı bir adetimiz. Esas amaç, köyümüzde kurban kesemeyen vatandaşlarımızın et yemesini sağlamak. Bereketli şekilde her eve kurban eti giriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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