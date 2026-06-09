Albüm: Xi ve Kim, Kore İşçi Partisi Merkezi Kadro Eğitim Okulu'nu Ziyaret Etti

PYONGYANG, 9 Haziran (Xinhua) -- Resmi ziyaret kapsamında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde ( Kuzey Kore ) bulunan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, salı günü sabah saatlerinde ülkenin başkenti Pyongyang'da, Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birlikte Kore İşçi Partisi Merkezi Kadro Eğitim Okulu'nu ziyaret etti.

Xi ve Kim, okul ziyareti kapsamında birlikte köknar ağacı dikme törenine de katıldı. Yıl boyunca yaprak dökmeyen köknar ağacı, Çin ile Kuzey Kore arasındaki kalıcı ve sürekli yenilenen dostluğu simgeliyor.

Kaynak: Xinhua