Haberler

Çin'in yönetişim kitabının Kırgızca baskısı için telif anlaşması imzalandı

Çin'in yönetişim kitabının Kırgızca baskısı için telif anlaşması imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Xi Jinping'in Liderliğinde Çin'in Yönetişimi adlı kitabın birinci cildinin Kırgızca baskısı için telif hakkı lisans anlaşması, Bişkek'teki ŞİÖ Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi'nde Xinhua Yayınevi ile Kırgız yayınevi Osoo JenVen arasında teati edildi. Kitap, Xi Jinping'in Çin'in kalkınmasına yönelik çabalarını ve yönetişim deneyimini yansıtıyor.

BİŞKEK, 28 Temmuz (Xinhua) -- " Xi Jinping'in Liderliğinde Çin'in Yönetişimi" adlı kitabın birinci cildinin Kırgızca baskısına ilişkin telif hakkı lisans anlaşması, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi kapsamında teati edildi.

Anlaşma, Xinhua Yayınevi ile Kırgız yayınevi Osoo JenVen arasında teati edildi.

Xinhua Haber Ajansı tarafından derlenen " Xi Jinping'in Liderliğinde Çin'in Yönetişimi" adlı kitabın birinci cildi, 26 kapsamlı Xinhua haberi ile 41 haber fotoğrafına yer veriyor. Kitap, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Çin'in kalkınmasını ilerletmeye yönelik çabalarını canlı biçimde yansıtırken, Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi'nin uygulamadaki etkinliğini ortaya koyuyor.

İngilizce, Arapça ve Rusça basımlarının yayımlanmasının ve Yunanca basım için telif hakkı lisans anlaşmasının imzalanmasının ardından, Kırgızistan'da gerçekleştirilen bu son telif hakkı lisans anlaşması teatisi, Çin'in yeni dönemdeki kalkınmasının daha kapsamlı biçimde tanıtılmasına ve Çin'in yönetişim deneyiminin dünyayla paylaşılmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap ve Haluk Levent için ilk sözler
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın

Vekilleri toplayıp talimatı verdi: Bu konuda espri bile yapmayın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı

Kahreden olay! Ölen 14, öldüren 15 yaşında
İstanbul'da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı

115 kilo hammadde ele geçirildi: Tonlarca kilo üreteceklerdi
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi

Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi
Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı

Herkes alacak cinayeti sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor

Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor