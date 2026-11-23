(ANKARA) - WWF- Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda "Kar" adlı anne bozayı ile yavrusunun vurularak öldürülmesine tepki gösterdi. Olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını isteyen WWF-Türkiye, hayatta kalan iki yavrunun güvenliği için acil koruma önlemleri alınması çağrısında bulundu.

WWF-Türkiye tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda, "Kar" adlı anne bozayı ve bir yavrusunun vurularak öldürüldüğü, diğer iki yavrunun kaçarak kurtulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay kamuoyunda derin bir infial yarattı. İddialara göre karar, ayıların ilçe merkezine inerek çöp konteynerlerini karıştırması ve güvenlik şikayetleri üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü onayıyla alındı. Hangi gerekçeyle alınmış olursa olsun, yaban hayvanlarına güvenli sığınak olması gereken bir milli parkta yaşanan bu olay, etik açıdan yanlış, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuatımıza da aykırı.

Bern Sözleşmesi kapsamında kesin koruma altındaki türler arasında yer alan bozayıların yakalanması, öldürülmesi, üreme ve dinlenme alanlarına zarar verilmesi yasaktır. Kara Avcılığı Kanunumuza göre de bozayı bir av hayvanı değil, korunan bir tür. Plansız yapılaşma, vahşi madencilik, orman tahribatı nedeniyle yaşam alanları daralan; besin kaynakları azaldıkça iyi atık yönetiminden yoksun alanlara inerek insanlarla karşı karşıya gelen bu canlıların infaz edilmesi kabul edilemez."

"OLAY TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILMALI"

WWF-Türkiye olarak, olayın tüm yönleriyle araştırılması, sürecin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması istenen açıklamada, ayrıca hayatta kalan yavruların durumu hakkında kamuoyunun ivedilikle bilgilendirilmesi ve güvenlikleri için acil koruma önlemlerinin alınması talep edildi.

Açıklamada, "Yaban hayatı yönetiminde çözüm, bu masum canlıları öldürmekte değil, sorunların kaynağına odaklanan bilimsel yöntemlerde aranmalıdır. Yaban hayatına ayrılmış korunan alanlara insan giriş çıkışını sınırlandırmak, bu canlıların dilini anlamaya çalışmak, yaşam alanlarını korumak, popülasyonlarını daha iyi izlemek, yönetmek, gerektiğinde alternatif alanlara nakletmek ve yerleşim alanlarında etkin atık yönetimi sağlamak gibi çözümler tercih edilmelidir. Her 10 yavru ayıdan ortalama 3 ila 5'i yetişkinliğe ulaşabiliyor. Kaybedilen her birey ile bozayıların geleceği tehlikeye giriyor. Yaban hayatına karşı işlenen ihlaller cezasız kaldıkça benzer olayların tekrarlanma riski artıyor" denildi.

Kaynak: ANKA