WFP'nin Gazze'ye yardım kesintisi yaklaşık 500 bin Filistinliyi gıdadan mahrum bıraktı

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İsrail'de Filistinlilere yönelik aşırılıkçı söylemler yarın yapılacak Meclis (Knesset) seçimlerinin kampanya malzemesi haline gelirken, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesi, ablukayı sıkılaştırması ve insani yardım girişini kısıtlaması Filistinlilerin yaşadığı insani felaketi daha da derinleştiriyor.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Yahudi Gücü" seçim kampanyası kapsamında, Gazze Şeridi'ni 2030 yılında tamamen yıkılmış halde gösteren yapay zeka destekli bir propaganda videosu yayımladı.

Gazze'de ise yüz binlerce Filistinli gıda yardımına erişemiyor, hastaneler hayati hizmetlerini sürdürebilmek için gerekli malzemelerin tükenmesi riskiyle karşı karşıya kalıyor. İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasında öngörülen kademeli çekilme sürecine aykırı biçimde kontrol alanını genişletirken, Filistinlilerin yaşamını yitirmesine yol açan saldırılar da devam ediyor.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in bombardımanları ve sahadaki ihlalleri sürüyor. Gazze'ye insani yardım ve ticari mal girişine yönelik kısıtlamalar da bölgedeki temel ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırıyor.

Gazze'de son dönemde gıda yardımlarının kesintiye uğraması, hastanelerin jeneratörleri için gerekli malzemelerin tükenme riski, İsrail ordusunun kontrol alanını genişletmesi ve Filistinlilerin can kayıplarının artması,??????? insani krizi derinleştiren başlıca gelişmeler olarak öne çıkıyor.

Gıda yardımları kesiliyor, açlık riski büyüyor

Dünya Gıda Programı (WFP), 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, finansman yetersizliği nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki yardımlarını yaklaşık üçte bir oranında azaltacağını duyurdu. Bu karar, yaklaşık 500 bin Filistinlinin gıda desteğinden mahrum kalmasına yol açtı.

Programın yardım sağladığı kişi sayısı eylülde 1,6 milyondan ekimde 1,1 milyona geriledi. Gıda paketlerinin içeriği de azaltılarak ailelere iki paket yerine bir paket verilmeye başlandı, dağıtılan buğday unu miktarı düşürüldü.

Günlük sıcak yemek dağıtımı 250 binden 150 bine inerken, "Sarı Hat" yakınları gibi ulaşımın güç olduğu bölgelerdeki aileler iki günde bir yemek alabiliyor.

WFP, söz konusu kesintilerin finansman yetersizliğinden kaynaklandığını öne sürdü. Program, 2026'da Filistin topraklarındaki faaliyetleri için sağlanan finansmanın önceki yıllardaki seviyenin yarısının altına gerilediğini belirtti. WFP, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki çalışmalarını ekimden mart 2027'ye kadar sürdürebilmek için 450 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Gazze'de yaklaşık 1,4 milyon Filistinli, yani nüfusun yaklaşık üçte ikisi, yüksek düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunuyor.

Yardımlardaki kesintinin açıklanan nedeni finansman yetersizliği olsa da İsrail'in Gazze'ye mal ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları, insani ihtiyaçların karşılanmasını daha da güçleştiriyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 19 Ekim'de yayımladığı raporda, denetim prosedürleri, sınır kapılarının sınırlı kapasitesi ve koordinasyon şartları nedeniyle Gazze'ye yardım ulaştırılmasında güçlüklerin sürdüğünü belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, aynı gün yaptığı açıklamada yardım kesintilerinin açlığı hızlandırdığı uyarısında bulunarak İsrail'i "aç bırakma savaşı" yürütmekle suçladı. Filistin hükümeti de 20 Ekim'de çocuklar ve hamile kadınlar arasında yetersiz beslenmenin arttığına dikkati çekerek yardımlar için gerekli finansmanın sağlanması ve sınır kapılarının açılması çağrısında bulundu.

Hastanelerde hayati hizmetler durma riskiyle karşı karşıya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 21 Ekim'de hastanelerdeki elektrik jeneratörlerinin çalıştırılması için gerekli yağların tükendiğini açıkladı. Bakanlık, kalan jeneratörlerin de arızalanması halinde hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerinin durabileceği uyarısında bulundu.

Hastanelerin, genel elektrik kesintilerini telafi etmek ve jeneratörleri uzun saatler çalıştırmak için ayda 2 bin 500 litreden fazla yağa ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Bakanlığın Genel Mühendislik ve Bakım Müdürü Mazin el-Araişi, 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, Gazze'ye girmesine izin verilen yağ miktarının jeneratörlerin işletilmesi ve bakımı için yeterli olmadığını belirtmişti.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye verdiği elektriği kesmesinden bu yana hastaneler jeneratörlere bağımlı durumda. Bölgedeki tek elektrik santrali de yakıtın tükenmesi nedeniyle devre dışı kalırken İsrail saldırıları, elektrik hatlarının ve dağıtım şebekelerinin büyük bölümünde yıkıma neden oldu.

Jeneratörler ameliyathanelerin, yoğun bakım ünitelerinin, kuvözlerin, solunum cihazlarının ve diyaliz makinelerinin çalışmasını sağlıyor. Bu nedenle jeneratörlerin devre dışı kalması, hastaların ve özellikle yoğun bakıma ihtiyaç duyanların yaşamını doğrudan tehdit ediyor.

İsrail ordusu kontrol alanını genişletiyor, Filistinli aileler yerinden ediliyor

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasında öngörülen kademeli çekilme sürecine rağmen Gazze'de "Sarı Hat" olarak adlandırılan sınır işaretlerini batıya kaydırarak kontrol ettiği alanı genişletmeyi sürdürüyor.

İsrail ordusunun anlaşmanın ilk aşamasında çekildiği hattı ifade eden Sarı Hat, İsrail'in kontrolündeki bölgelerle Filistinlilerin bulunmasına izin verilen alanları birbirinden ayırıyor. Ateşkes uygulamaya girdiğinde Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 53'ü İsrail kontrolünde kalmış, bu alan daha sonra kademeli olarak genişlemişti.

İsrail güçleri 10 Ekim'de Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde onlarca metre ilerleyerek "Sarı Hat"ı belirleyen beton blokları batıya taşıdı. Bu gelişme, onlarca Filistinli ailenin yerinden edilmesine neden oldu.

OCHA da 19 Ekim'de Şucaiyye Kavşağı yakınlarında hattı belirleyen işaretlerin yerinin değiştirildiğini doğrulayarak bölgede daha fazla ailenin yerinden edilmesi riski bulunduğu uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun kontrol alanını genişletmesi, Filistinlilerin evlerine, tarım arazilerine ve hizmet tesislerine erişimini kısıtlıyor, insani yardım faaliyetlerini de zorlaştırıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Haziran'da ordusunun Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'ini kontrol ettiğini kabul etmişti. Netanyahu, 2 Eylül'de Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında da "Sarı Hat"tan çekilmeyeceklerini söylemişti.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları sürüyor, can kaybı artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda ateşkesin başlangıcından bu yana 1559 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 608 kişi yaralandı. Aynı dönemde enkaz altından 845 kişinin naaşı çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 555'e, yaralı sayısı 175 bin 727'ye yükseldi.

Gazze'de ateşkesin ilan edilmesine rağmen devam eden saldırılar, yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar ve kontrol alanının genişletilmesi, Filistinlilerin barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerine erişimini daha da güçleştiriyor. Gıda yardımlarının azaltılması, hastanelerin faaliyetlerini sürdürmekte zorlanması ve yeni yerinden edilmeler, bölgedeki insani krizin günlük yaşam üzerindeki ağır etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA