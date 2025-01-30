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Washington'da Yolcu Uçağı ve Askeri Helikopter Çarpıştı

Washington'da Yolcu Uçağı ve Askeri Helikopter Çarpıştı
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ABD'nin başkenti Washington yakınlarında Ronald Reagan Havalimanı civarında bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışması sonucu her iki hava aracı Potomac Nehri'ne düştü. Kazada kurtulan olmadığı belirtiliyor, geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak düştü.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.

American Airlines'a ait yolcu uçağı ile askeri helikopter, çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre kazadan şu ana dek kurtulan olmadığı bildirildi.

Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Potomac Nehri'ne düşen uçakta bulunan 64 kişiden kurtulan olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan, CBS News'a konuşan bir yetkili, nehirden 18 cansız bedenin çıkarıldığını söyledi.

Ronald Reagan Havalimanı ve Potomac Nehri çevresine yaklaşık 300 polis, sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi, geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Havanın ve suyun oldukça soğuk olması nedeniyle görevlilerin zamanla yarıştığı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü'nden açıklama

Fox News kanalındaki canlı yayında kazayla ilgili kısa açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve gelişmeleri anlık takip ettiklerini söyledi.

Leavitt, "trajik olayla ilgili gelişmeleri anlık izlediklerini" kaydetti.

Uçakta 60 yolcu ile 4 kişilik mürettebat vardı

ABD medyasına açıklama yapan American Airlines yetkilileri, Kansas'tan başkent Washington'a gelen uçakta 60 yolcu ile 4 kişilik mürettebatın bulunduğunu bildirdi.

Amerikan medyasına konuşan Pentagon yetkilileri ise düşen askeri helikopterde 3 askeri personelin bulunduğu ancak herhangi bir üst düzey yetkilinin olmadığı bilgisini paylaştı.

Trump'tan açıklama

Kazayla ilgili yazılı açıklama yapan Trump, gelişmeleri yakından izlediğini ve insanların kurtulması için dua ettiğini belirtti.

Olaya ilk müdahaleyi yapan görevlilere teşekkür eden Trump, gelişmeler oldukça bunları paylaşacaklarını kaydetti.

Daha sonra Truth Social sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, uçağın kendi rotasında piste doğru alçaldığını ifade ederek, " Helikopter, uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru gidiyordu. Açık bir gece ve uçağın ışıkları yanıyordu. Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, herkes için dua edilmesini isteyerek, "Durumu takip ediyoruz ancak şimdilik en iyisini umalım." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de yaptıkları açıklamada durumun takip edildiğini belirtti.

American Airlines CEO'sundan açıklama

American Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Robert Isom ise şirketin internet sitesinden yaptığı açıklamada, kazadan dolayı büyük üzüntü duyulduğunu ifade etti.

Yerel ve federal yetkililerle olayın soruşturulması ve arama kurtarma çalışmaları konusunda iletişimde olduklarını belirten Isom, ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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