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Washington'da Yolcu Uçağı ile Askeri Helikopter Çarpıştı

Washington'da Yolcu Uçağı ile Askeri Helikopter Çarpıştı
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ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri bir helikopter havada çarpışarak düştü.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.

Açıklamada, America Havayollarına ait ticari uçak ile askeri bir helikopterin çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı anlara ilişkin bazı görüntüler sosyal medyaya yansırken, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Potomac Nehri'ne düşen uçakta kaç yolcu olduğu ve yolcuların durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ronald Reagan Havalimanı ve nehir çevresinde çok sayıda polis aracı ile ambülansın sevk edildiği anlar ekranlara yansıdı.

Beyaz Saray Sözcüsünden açıklama

Öte yandan Fox News kanalındaki canlı yayında olayla ilgili kısa bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini söyledi.

Leavitt, ticari bir uçak ile askeri bir helikopterin çarpıştığını teyit ederek, "trajik olayla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini" kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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