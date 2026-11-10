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Washington'da 10-12 Kasım 2026'da izinsiz dronlara karşı 3 günlük tatbikat yapılacak

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Washington Metropolitan Yönetimler Konseyi, ABD'nin başkenti Washington ve çevresinde 10-12 Kasım 2026'da izinsiz dronları engellemeye yönelik 3 günlük tatbikat yapılacağını duyurdu. Bölge sakinlerine gece 00.00-04.00 arasında dron görürlerse endişelenmemeleri uyarısı yapıldı.

ABD'nin başkenti Washington ve çevresinde, 3 gün süreyle, izinsiz insansız hava aracı kullanılmasını engelleme amaçlı "dron önleme tatbikatı" gerçekleştirileceği duyurulurken, bölge sakinlerine "endişelenmemeleri" uyarısı yapıldı.

Washington Metropolitan Yönetimler Konseyi (COG) tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Ulusal Başkent Bölgesi İnsansız Hava Aracı Karşıtı Sistemler (C-UAS) Tatbikatı adıyla, 10, 11 ve 12 Kasım 2026'da izinsiz dronları engellemeye yönelik tatbikat gerçekleştirileceği duyuruldu.

Açıklamada, "Gece saatlerinde kamu güvenliği yetkilileri, halk arasında 'dron' olarak bilinen, izinsiz küçük insansız hava araçlarını tespit edip takip eden teknolojileri test edecekler. Bölge sakinleri gece yarısı 00.00 ile 04.00 arasında bir dron görür veya duyarlarsa endişelenmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Tatbikatla kamu güvenliği kurumlarının izinsiz dronlar nedeniyle ortaya çıkan güvenlik zorluklarına yanıt vermeye hazırlığının test edileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA) 2025 yılında, Ulusal Başkent Bölgesi İnsansız Hava Aracı Karşıtı Sistemlerindeki kapasitelerinin genişletilmesi amacıyla yaklaşık 28,5 milyon dolarlık bir fon ayırdığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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