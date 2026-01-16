Koro şefleri, 10 yıldır DÇK'nin 'Walter Strauss Uluslararası Koro Şefliği Master Class'ında eğitim alıyor

Devlet Çok Sesli Korosu (DÇK) tarafından bu yıl onuncusu düzenlenecek "Walter Strauss Uluslararası Koro Şefliği Master Class", birçok ülkeden genç koro şeflerinin katılımıyla 25 Ocak'ta başlayacak.

Türkiye'de koro şefliği eğitiminin gelişim sürecinde katkıda bulunan "master class", hem genç şef adaylarını hem de müzik eğitimcilerini profesyonel koro ile doğrudan çalışma imkanı sunarak bir araya getiriyor.

10 yılı geride bırakan program, Devlet Çok Sesli Korosu'nun kurumsal birikiminin uluslararası eğitim modeline dönüştürmesi açısından da dikkati çekiyor.

Devlet Çok Sesli Korosu'nun daimi şefi Burak Onur Erdem, AA muhabirine Türkiye'de koro şefliği eğitiminin uzun yıllar örgün yapıya sahip olmadığını belirterek, Devlet Çok Sesli Korosu'nun 10 yıl önce bu alanda düzenli "ustalık sınıfı" başlattığını söyledi.

"Dünya çapında bir etkinliğe dönüştü"

"Walter Strauss Uluslararası Koro Şefliği Master Class"ın, ustayla öğrencileri bir araya getirme fırsatı sunduğunu kaydeden Erdem, "Devlet Çok Sesli Korosu'nun mutfağını açtığı bir etkinlik bu. Her yıl ocak ayında yapıyoruz. Uluslararası bir noktaya geldi artık. Fikir, ilk olarak Türkiye'nin devlet korosu olarak, çok sesli koronun koro şeflerine de kapılarını açması ve yeni koro şeflerinin yetişmesi için bir haftasını buna ayırmasından çıktı ve 10. yılında dünya çapında bir etkinliğe dönüştü." dedi.

Erdem, programın temel unsurunun, "koro ile birebir çalışma" olduğuna dikkati çekerek, "Bir şef için enstrümanı korodan aldığı feedbacktir. Biliyorsunuz şefler, kendi başlarına ses çıkartamıyorlar. Biz, elimizle yaptığımız hareketlerle karşıdan ses alıyoruz. O yüzden buradaki en büyük destek, bir kere Devlet Çok Sesli Korosu'nun sanatçıların bu master class boyunca katılımcılara müzikle destek olmaları." diye konuştu.

"Master class" süresince belirlenen repertuvarın, oratoryo eserlerden türkülere, acapella çalışmalarından çok sesli eserlere kadar geniş yelpazeyi kapsadığını anlatan Erdem, özellikle yabancı katılımcıların Türk müziği repertuvarıyla buluşturulmasına önem verdiklerini vurguladı.

"Türk-Macar dostluğunu da vurgulamak istedik"

Bu yıl 25 Ocak'ta yapılacak "master class"ın şefliğini, Macar Radyo Korosu'nun daimi şefi Zoltan Pad'ın üstlendiğini belirten Erdem, "Bu sene repertuvarda Ahmet Adnan Saygun ve Bela Bartok yani bir Macar ve bir Türk besteciye yer verdik. 1930'lu yıllarda Saygun ve Bartok, beraber çalıştılar. Türkiye'de araştırmalar yaptılar birlikte, etnomüzikoloji alanında. Onların eserlerine yer verdik. Türk-Macar dostluğunu da bir yandan vurgulamak istedik." ifadelerini kullandı.

Her yıl yaklaşık 100'e yakın katılımcıyla çalıştıklarını dile getiren Erdem, okul müziğinin önemine dikkati çekerek, "Milli eğitim sistemimizde her sınıf bir koro. Her koro da bir müzik topluluğu. O yüzden öncelikle bizim için müzik öğretmenlerimiz önemli. Bir de yine daha profesyonel seviyede koro şefliği yapmak isteyenler için Devlet Çok Sesli Korosu'yla bir seans yapıyoruz." dedi.

"Avrupa'dan eğitim almaya Ankara'ya geliyorlar"

Erdem, bugüne kadar yurt dışından yaklaşık 40 ülkeden katılımcının geldiğini belirterek, "Avrupa Koro Federasyonu, Walter Strauss'u tavsiye ediyor yıllardır. Dört tane masterclass tavsiye ederler, onlardan biri de Ankara'dır ve o yüzden de Avrupa Koro Federasyonundan burs almış genç şefler, Avrupa'dan eğitim almaya Ankara'ya geliyorlar. O yüzden bizim tarihi salonumuzda, koro evimizde böyle bir koro şefliği etkinliği yapmak, Avrupa çapında duyulmak da bizim için bir mutluluk tabii ki." değerlendirmesinde bulundu.

Programın nihai çıktısının sahne performansı olduğunu belirten Erdem, eğitime katılan şeflerin öğrendiklerini uygulayabilmeleri için sürecin konserle noktalandığını söyledi.

Erdem, "Bizim işimiz konser yapmak. Ortaya çıkarttığımız son ürün konser, bu tecrübeli toplulukla konsere çıkmak da genç şefler için tabii ki büyük bir heyecan oluyor." dedi.

Kapanış konseriyle etkinliğin dinleyicilerle buluştuğunu belirten Erdem, bu yılki "Walter Strauss Uluslararası Koro Şefliği Master Class" kapanış konserinin 31 Ocak'ta gerçekleştirileceğini söyledi ve "İlgilenen herkesi mutfağımıza olduğu gibi konserimize de bekliyoruz." ifadesini kullandı.