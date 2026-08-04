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Bitlis'te Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Bitlis'te Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan denetimde, yabancı uyruklu 4 kişinin mide ve bağırsaklarında 117 parça halinde toplam 1 kilo 392 gram metamfetamin taşıdığı tespit edildi. Röntgen ve tomografi incelemeleriyle yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

BİTLİS'te durdurulan yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu 4 kişinin mide ve bağırsaklarında 117 parça halinde toplam 1 kilo 392 gram metamfetamin taşıdığı tespit edildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Tatvan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde denetim yapıldı. Şüpheli hareketleri nedeniyle 4 yabancı uyruklu kişi, detaylı kontrole alındı. Röntgen ve tomografi incelemelerinde 4 kişinin mide ve bağırsaklarında 117 parça halinde metamfetamin taşıdığı tespit edildi. Operasyonda ele geçirilen toplam 1 kilo 392 gram metamfetamine el konulurken, gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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