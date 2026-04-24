Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Slovakya Maliye Bakanı Kamenicky'nin resimlerinin yer aldığı sergi açıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Slovakya Maliye Bakanı Ladislav Kamenicky'nin eserlerinin yer aldığı resim sergisi açıldı.

"Fragments of My Worlds (Dünyalarımın Parçaları)" başlıklı serginin açılışına Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Slovakya Maliye Bakanı Kamenicky, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez ile Bratislava Büyükelçisi Erkan Özoral ve Viyana YEE Koordinatörü Halil İbrahim Doğan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Dönmez, açılış konuşmasında kültürel etkinliklerin ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladığını, sanatın farklı toplumları bir araya getiren evrensel dil olduğunu ifade etti.

Slovakya Maliye Bakanı Kamenicky de sanatın kendisi için kişisel ifade alanı olduğunu, eserlerinde farklı yaşam deneyimlerini ve iç dünyasını yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Kamenicky, Bakan Blanar'a, Büyükelçi Dönmez'e, Büyükelçi Özoral'a ve Viyana YEE Koordinatörü Doğan'a eserlerinden bazılarını takdim etti.

Konuşmaların ardından iki sanatçı tarafından Slovakça ve Türkçe şarkılar seslendirildi, "Üsküdar'a Giderken" türküsü Türkçe icra edildi.

Bakan Kamenicky, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fragments of My Worlds sergisi, benim ruhumu ve yaşam yolculuğumu yansıtıyor." dedi.

Serginin düzenlenmesindeki desteklerinden dolayı Yunus Emre Enstitüsü ile Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'ne teşekkür eden Kamenicky, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu söyledi.

Kamenicky, modern sanatın kendisi için büyük bir tutku olduğunu, 2018'de resim yapmaya başladığını ve sergideki eserlerin o tarihten bu yana ortaya koyduğu çalışmalar olduğunu anlattı.

Yoğun siyasi görevleri nedeniyle genellikle geceleri resim yaptığını belirten Kamenicky, tatil dönemlerinin ise zihinsel olarak dinlenmesine ve sanata odaklanmasına imkan sağladığını dile getirdi.

Kamenicky, Slovakya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yüksek seviyede olduğunu vurgulayarak, Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar'ın açılışa katılımının da bu ilişkilerin göstergesi olduğunu ifade etti.

Program, katılımcıların sergiyi gezmesiyle sona erdi.

Sergi, 13 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.