Viyana'da Şanlıurfa'nın Zengin Mirası Sergilendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Avusturyalı fotoğrafçı Josef Polleross'un objektifinden Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan " Şanlıurfa : Zengin Mirasın İzinde" fotoğraf sergisi açıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ve Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle düzenlenen serginin açılışına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Viyana YEE Koordinatörü Halil İbrahim Doğan, Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur'un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

"Şanlıurfa: Zengin Mirasın İzinde" sergisinde, Avusturyalı fotoğrafçı Polleross'un bir ay geçirdiği şehrin tarihi, kültürel ve sosyal birçok temasını içeren fotoğrafları yer alıyor.

Gülpınar, burada yaptığı konuşmada, Viyana'da Şanlıurfa'nın ruhunu buluşturmanın gururunu yaşadığını dile getirerek, fotoğraf sergisini "kültürleri buluşturan ve dostlukları pekiştiren bir yolculuk" şeklinde nitelendirdi.

Şanlıurfa'nın insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu hatırlatan Gülpınar, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi 12 bin yıllık tapınak alanlarının medeniyetlerin ilk adımlarına tanıklık ettiğini söyledi.

Gülpınar, Polleross'un çektiği fotoğrafların sadece görsel bir belge değil, aynı zamanda Şanlıurfa'nın ruhunun bir yansıması olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, "Bu sergi aracılığıyla yalnızca fotoğraflara bakmıyoruz. Taşların fısıldadığı tarihi, binlerce yıl önceki insan umutlarını ve günümüzün sıcak misafirperverliğini birlikte hissediyor, geçmişle bugün arasında bir köprü kuruyoruz." dedi.

Gülpınar, Şanlıurfa ve Viyana arasındaki bu "buluşmanın", Türkiye ile Avusturya arasındaki köklü dostluğun da bir simgesi olduğuna işaret ederek, kültürün, siyaset ve zamanın ötesinde ortak değerlerde buluşturan evrensel bir dil olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Dönmez ise sanatın evrensel diliyle Türkiye'nin zengin kültürel mirasını Avusturya kamuoyuna tanıtmanın bir gurur olduğunu belirtti.

Dönmez, kültürel etkileşimin ve dostluğun sanat aracılığıyla güçleneceğine inandığını dile getirerek, bu anlamlı katkısı için Polleross'a teşekkür etti.