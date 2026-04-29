Viyana'da "Küresel Belirsizlikler Çağında Türkiye'nin Dış Politikası" etkinliği düzenlendi

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Küresel Belirsizlikler Çağında Türkiye'nin Dış Politikası" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Viyana'daki bir konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, UID Genel Başkanı Kenan Aslan ve çok sayıda davetli katıldı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenilir bir liman olduğu dünyaya ilan edilmiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başladı.

Düzenledikleri etkinlikle gönül köprüleri inşa ettiklerini dile getiren Sırakaya, "Gurbeti sılaya dönüştüren sizler, gelmiş olduğunuz ülkeyi inşa ederken, ekonomik olarak kalkındırırken, toplumsal barışına ve sosyal refahına katkı sunarken aynı zamanda bir neslin ihya edilmesine de vesile olduğunuzu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, Türkiye'nin yüz akı, bir başarı hikayesi yazmış olan ve bugün ekonomiden eğitime, bilimden sanata, akademiden spora hayatın her alanında var olan bir Türk toplumunun varlığını büyük bir memnuniyetle müşahede ettiğini vurguladı.

Dünyanın, adaletin, merhametin, vicdanın daha fazla sınamaya tabi tutulduğu bir dönemden geçtiğini belirten Sırakaya, "Dünyanın deniz feneri rolünü üstlenen Türkiye'mizin başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli Bakanımız olmak üzere vicdanın ete kemiğe bürünmüş olan bu halinden dolayı, ben Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza huzurlarınızda bir kez daha ülkem ve milletim adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu da Türkiye'nin "iki büyük medeniyet kurmuş" bir milletin son temsilcisi olarak mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaya devam ettiğini söyledi.

Son dönemde dünyada yaşanan krizlerin Türkiye'nin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Yenişehirlioğlu, "Etrafımız yangın yeriyken, dünya inanılmaz bir insanlık faciasıyla baş başayken, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenilir bir liman olduğu, mazlumların sesi olduğu gür bir şekilde tekrar dünyaya ilan edilmiştir." dedi.

Yenişehirlioğlu, birlik ve beraberlik içinde yollarına devam ettiklerini belirterek "Merhameti dünyaya salan bir medeniyetin evlatlarıyız." ifadesini kullandı ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda davalarına sahip çıktıklarını vurguladı.

?"Bizim asıl sorumluluğumuz, yüksek hedefler koyabilen bir diaspora şuuru inşa etmektir"

Büyükelçi Dönmez ise konuşmasında, UID'nin 20 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak, Bakan Fidan'ın bu teşkilatın kuruluşunun çeşitli etkinliklerinde bulunduğunu aktardı.

Dönmez, Bakan Fidan'ın Viyana'da yaşayan diaspora tarafından çok sevildiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

UID Başkanı Aslan da gurbetteki Türklerin emeğiyle iz bıraktığını, duruşuyla söz söyleme hakkını kazanan bir millet olduğunu söyledi.

Aslan, UID'nin bugün 35 ülkede 60 bölgeye ulaştığını, 30 bini aşkın gönüllüsüyle Türk toplumunun hakkını ve geleceğini gözeten bir saha hareketi haline geldiğini vurguladı.

Aidiyetleri yarıştıran değil, aidiyetleri buluşturan bir dilin, birlikte hareket edebilme ahlakının sembolü olduğunun altını çizen Aslan, "Bizim asıl sorumluluğumuz, yüksek hedefler koyabilen, sağlam adımlar atabilen ve zamanı doğru okuyabilen bir diaspora şuuru inşa etmektir." dedi.

Aslan, Türk diasporasının yaşadığı ülkenin sosyal hayatındaki mevcudiyeti ve karar organlarındaki etkisinin her geçen gün daha önemli hale geldiğini belirterek UID'nin gönüllere dokunan, bir öğrencinin elinden tutan, bir gencin ufkunu açan ve bir aileye umut olan bir teşkilat olduğunu kaydetti.