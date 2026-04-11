Viyana'da Göbeklitepe temalı çanta sergisi açıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Göbeklitepe'den ilham alınarak hazırlanan el emeği çantaların yer aldığı "Göbeklitepe-Çantalar" sergisi açıldı.

Viyana Yetişkin Eğitim Merkezi tarafından başkentte düzenlenen serginin açılışına, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Viyana Eyalet Başbakanı Michael Ludwig ve Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur ile çok sayıda davetli katıldı.

Yazgı, açılışta yaptığı konuşmada, Neolitik dönemde avcı-toplayıcı yaşamdan yerleşik hayata geçişin en erken izlerinin Şanlıurfa'da görüldüğünü belirterek, yaklaşık 12 bin yıl öncesine uzanan bu yerleşimlerde yalnızca tarımın değil, mimarinin, heykeltıraşlığın, inanç sistemlerinin ve toplumsal örgütlenmenin de erken dönemde geliştiğini söyledi.

Taş Tepeler Projesi'nin Göbeklitepe ile sınırlı kalmadığına işaret eden Yazgı, Şanlıurfa çevresindeki Karahantepe, Sayburç ve Sefertepe gibi Neolitik yerleşimlerin bu sürecin önemli parçaları olduğunu dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Yazgı, "Yalnızca arkeolojik alanları gün yüzüne çıkarmayı değil, aynı zamanda bu alanları korumayı, anlamlandırmayı ve insanlığın ortak mirası olarak tüm dünyaya paylaşmayı amaçlıyoruz." dedi.

Yazgı, Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin insani boyutuna da değinerek, 1964'te imzalanan İş Gücü Anlaşması'yla başlayan sürecin iki ülke arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu vurguladı.

Ludwig de Viyana ile Türk şehirleri arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu belirterek, şehirler arasındaki işbirliğinin önemine işaret etti.

Sergide yer alan çalışmaların büyük bir emeğin ürünü olduğunu ifade eden Ludwig, sergide toplam 150 çantanın yer aldığını söyledi.

Gülpınar ise serginin kültürel miras ile çağdaş üretimi bir araya getirdiğinin, bunun yalnızca bir tasarım ya da el işi çalışması değil, geçmişle geleceği buluşturan önemli bir köprü olduğunun altını çizdi.

Ayrıca Gülpınar, Göbeklitepe'nin, insanlığın yerleşik hayata geçmeden önce dahi inanç sistemleri ve sanatsal ifade biçimleri geliştirdiğini gösteren eşsiz bir miras olduğunu vurguladı.

Projenin yapımcısı ve kurs eğitmeni Gülbahar Bozatemur da çantaların üretiminde yer alan öğrencilerini sahneye çağırarak onların sanatsal çalışmalarını övdü.

Bozatemur, konuşmacılara, kursiyerler tarafından hazırlanan çantalardan hediye etti ve katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.

"Göbeklitepe-Çantalar" sergisinde, farklı kültürlerden kadınların katıldığı kurslar kapsamında hazırlanan el emeği çantalar tanıtıldı.

Göbeklitepe'nin yaklaşık 12 bin yıllık sembollerinden ilham alan tasarımların, geleneksel el sanatları ile modern üretim anlayışını bir araya getirdiği belirtildi.

Kağıt ip ile üretilen çantaların kültürel çeşitlilik ve sürdürülebilirlik anlayışını yansıttığı ifade edildi.