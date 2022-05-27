Video: Xinjiang'da Çöldeki Demiryolu Boyunca Kum Kontrolü İçin Yeşil Koridor İnşa Edildi - Haberler

Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Taklimakan Çölü'nün güney kenarından geçen Hotan-Ruoqiang Demiryolu boyunca kumlara kalkan olacak bir yeşil kuşak inşa edildi.

Xinjiang Hotan-Ruoqiang Demiryolu Limited Şirketi'ne göre bu kuşak, 300 km'lik demiryolu boyunca uzanan, yaklaşık 50 milyon metrekarelik çim alan ve 13 milyon çalı ve ağaç fidesinden oluşuyor.

WANG JİNZHONG, Xinjiang Hotan-Ruoqiang Demiryolu Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı:

"İnşaat sırasında kumun nasıl raydan uzak tutulacağı ve demiryolu açıldıktan sonra kesintisiz bir işleyişin nasıl sağlanacağı konuları, bu yıl uğraşmamız gereken en büyük güçlükler. Aynı zamanda projenin en zor kısmı ve en büyük iş yükü de bu. O yüzden bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Başka yerlere demiryolu yaparsanız kum kontrolü sorununuz olmaz. Hotan-Ruoqiang Demiryolu'nda iyi bir kum kontrolü olmalı."

HU GUOXİNG, Xinjiang Hotan-Ruoqiang Demiryolu Limited Şirketi Mühendislik Direktörü:

"Kum kontrolünü demiryolu yapımından önce düşünmek" konseptine bağlıyız ve kum kontrolü konusunda mühendislikle kontrol, ağaçlandırma ile kontrol ve köprüler yaparak kontrol olmak üzere üç ayaktan oluşan stratejiyi benimsedik. Şimdiye kadar demiryolumuzun kum önleme projesi tamamlandı ve kum erozyonu sorunu çözüldü."

825 km'yi aşan önemli bir ulusal demiryolu projesi olan Hotan-Ruoqiang Demiryolu'nun, Taklimakan Çölü demiryolu döngü hattının son bölümünün tamamlanmasının ardından önümüzdeki ay hizmete başlaması planlanıyor. Demiryolunun Xinjiang'ın güneyinde ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel