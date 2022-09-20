Video: Çin'de 'Uyuyan Buda'nın Altın Topu Yutması' Görüntüsü Oluştu
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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhaoqing kentinde bulunan Xinghu Manzara Alanı'nda Çarşamba günü oluşan "Uyuyan Buda'nın altın topu yutması" görüntüsü izleyenleri şaşırttı.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhaoqing kentinde bulunan Xinghu Manzara Alanı'nda Çarşamba günü oluşan "Uyuyan Buda'nın altın topu yutması" görüntüsü izleyenleri şaşırttı.
Bu harikulade manzara her sene sadece İlkbahar ve Sonbahar Ekinoksu sırasında görülebiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhaoqing'den bildiriyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel