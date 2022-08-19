Video: Binlerce Lübnanlı, Beyrut Limanı Patlamalarında Hayatını Kaybedenlerin Anısına Yürüdü

Binlerce Lübnanlı Perşembe günü 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nı sarsan patlamalarda yaşamını yitirenlerin anısına ülkenin çeşitli bölgelerinde yürüyüşler düzenledi.

Kurbanların aileleri, kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşırken Lübnanlı yetkililerden sorumluları adalete teslim etmek için patlamalar hakkında soruşturmaları hızlandırmalarını talep eden sloganlar attı.

RAFKA SALEH, Bölge sakini

"Her şeyden önce gerçeğin tüm saflığıyla ortaya çıkmasını istiyoruz. Yaşamını yitirenler bizim çocuklarımız olduğu için kalbimiz daha fazla acıya dayanamaz. Bu büyük patlamada onların akıbetlerini ya da fedakarlıklarının akıbetini bilmek bizim hakkımızdır. Bize yalan söylemeleri ayıp, halkımız kandırmaları çok ayıp, halkımız artık yoruldu. Bu ekonomik çöküntü ve yolsuzluk yetmez mi? Onlar bir de çocuklarımızın şahadetinin ardındaki gerçeği yok etmek mi istiyorlar? Yazıklar olsun onlara. Artık pes etmelerinin ve yargının gerekeni yapmasına izin vermelerinin zamanı geldi, çünkü yargı bize doğruyu, bizim haklarımızı ve çocuklarımızın haklarını getirecektir."

Soruşturmayı yöneten yargıç Tarek Bitar, ilk soruşturmalarda o gün patlayan amonyum nitratın 2013 yılında Lübnan'a sevk edildiğini ve bir liman deposunda uygunsuz şekilde depolandığını ortaya çıkardığı için dört eski üst düzey hükümet yetkilisini kasten adam öldürme ve ihmalle suçladı.

Yargıcın çalışması, üç eski kabine bakanının yasal itirazda bulunması üzerine Yargıtay'ın vereceği karar beklendiği için sekiz aydır durmuş durumda. Mahkeme, emekli olan yargıçların yerine yeni atama yapılmadan karar veremeyecek.

Bu arada, yeni atamalar yasal sürecin devam etmesi için üst düzey yetkililerin onayını ve imzasını bekliyor.

4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen iki büyük patlamada 200'den fazla kişi öldü, 6.000'den fazla kişi yaralandı ve şehrin büyük bir kısmı yıkıldı.

Patlamalar, ülkenin ekonomik ve mali durumu üzerinde büyük bir yük oluşturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan haber veriyor.