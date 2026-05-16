Vezirköprü'de '3. Geleneksel Türk Halk Müziği Konseri' düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "3. Geleneksel Türk Halk Müziği Konseri" düzenlendi.

Şefliğini Sertan Turan'ın yaptığı Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilen eserleri başarıyla seslendirdi.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, gençlerin sanata yönlendirilmesinin toplum adına büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak, kültürel faaliyetlerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata da öğrencilerin sanatsal faaliyetlerde yer almasının önemine değinerek, organizasyonda emeği geçen okul yönetimini, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

Okul müdürü Fazıl Gezer ise yalnızca akademik başarıya değil, kültürel ve sanatsal faaliyetlere de önem verdiklerini dile getirerek, ilk konserin depremzedeler, ikinci konserin SMA hastası Sahra bebek yararına düzenlendiğini, üçüncü konserin ise Vezirköprü halkına armağan edildiğini anlattı.

Gezer, desteklerinden dolayı Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata ile emeği geçen öğretmen, öğrenci ve katkı sunanlara teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Sertan Turan da Türk halk müziğinin kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Öğrencilerle uzun süre yoğun emek verdik. Gençlerin sanatla iç içe yetişmesi önem taşıyor. Bizlere destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.