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Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Otopark ve Meydan Projesi'nde inceleme yaptı

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Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun Büyükşehir Belediyesince yapımı devam eden Otopark ve Meydan Projesi alanında incelemelerde bulundu. Gül, projenin ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkür etti.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun Büyükşehir Belediyesince yapımı devam eden Otopark ve Meydan Projesi alanında incelemelerde bulundu.

Gül, ziyarette yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Projenin Vezirköprü'ye önemli katkılar sağlayacağını belirten Gül, ilçenin gelişimine yönelik yatırımları yakından takip ettiklerini ifade etti.

Projeye verdiği desteklerden dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkür eden Gül, çalışmaların tamamlanmasıyla ilçe merkezinde otopark alanının yanı sıra modern bir meydan ve yeni bir yaşam alanının oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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