Veysel Karaman AK Parti Darende İlçe Başkanı Olarak Yeniden Seçildi

Ak Parti Drende İlçe Başkanı Veysel Karaman yeniden görevine seçildi.

Darende Belediyesi Köprügözü Sosyal Tesisleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye tek listeyle gidildi. Mevcut Başkan Veysel Karaman, yeniden AK Parti Darende İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongrede konuşan Karaman, AK Parti davasına gönül veren herkese teşekkür ederek, "Davamıza hizmet etmeyi ailemden ve özel hayatımdan daha önemli buldum ve o doğrultuda çaba gösterdim gayret ettim. Kutsal bir görev bildiğim hizmetimi parti ilçe başkanlığıyla taçlandırdım. Aldığım bu sancağı daha zirvelere taşıdım. Ayrım yapmadan parti yönetimiyle beraber birlik ve beraberliği sağladım üye sayımızı ciddi bir biçimde artırdım." diye konuştu.

Kongreye AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile partililer katıldı.