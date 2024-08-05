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Venezuelalı Göçmenler Maduro'nun Seçimini Protesto Etti

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Venezuela'dan geçmiş yıllarda göç eden yüzlerce kişi, Arjantin, Kolombiya ve Şili'de Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3. kez seçilmesini protesto etti. Protestocular, seçimin hileli olduğunu iddia etti ve uluslararası toplumdan Venezuela hükümetine baskı yapılmasını istedi.

Venezuela'dan geçmiş yıllarda göç eden yüzlerce kişi Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3. kez seçilmesini Arjantin, Kolombiya ve Şili'de protesto etti.

Arjantin, Kolombiya ve Şili'nin başkentlerindeki meydanlarda bir araya gelen Venezuelalı göçmenler, ülkelerinde düzenlenen devlet başkanı seçiminin "hileli" olduğunu öne sürdü.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı sonuçların şaibeli olduğunu savunan yüzlerce kişi ellerinde Venezuela bayraklarıyla protesto gösterisinde bulundu.

Maduro karşıtı sloganlar atan kalabalık gruplar, uluslararası toplumdan Venezuela hükümetine baskı yapmasını istedi.

Muhalefetin seçimleri kazandığını ileri süren eylemciler, olaysız şekilde dağıldı.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Nicolas Maduro Kolombiya Venezuela Arjantin Şili Dış Politika Göçmenler Dünya Güncel Haberler

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